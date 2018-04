Salvini si tiene stretto Berlusconi e sfida Di Maio

Consultazioni - Travaglio : “Nuovo governo? Lo vedo più lontano. Berlusconi tiene Salvini al guinzaglio” : “Il nuovo governo? Per quello che si è sentito all’ultimo giro di Consultazioni , mi sembra più lontano”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio , che spiega: “Se il M5S si illudeva che Salvini potesse liberamente scaricare Berlusconi , ora deve ricredersi. Berlusconi si è preso la scena, ha umiliato per l’ennesima volta i suoi alleati in diretta televisiva ...

Salvini : Governo con chiunque sostiene programma : Salvini : Non escludo accordo con M5S – Roma – Matteo Salvini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Giornale radio (Rai Radio1). “Il problema non e’... L'articolo Salvini : Governo con chiunque sostiene programma proviene da Roma Daily News.

Di Maio elogia Salvini : mantiene la parola<br>Giorgetti : immagino sarà incaricato : A partita per le presidenze delle Camere chiusa, tutti gli occhi sono ora puntati sulla formazione del governo. Un match, quello giocato per la seconda e terza carica dello Stato, che se da un lato sembra aver riequilibrato i rapporti di forza nel centrodestra, prima coalizione uscita dalle urne ma non in grado di governare da sola, dall’altro rafforza lo strano (per alcuni, meno per altri) asse Lega-Movimento Cinque Stelle.Il vero vincitore ...