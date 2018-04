Salvini risponde all' ultimatum di Di Maio | Se non sa fare un passo di lato non sa

Calenda : "Pd in governo di transizione". Salvini risponde picche : 10.58 - La risposta di Matteo Salvini alla proposta del ministro dello Sviluppo uscente Carlo Calenda di un governo Pd-Lega-Cinque Stelle arriva a stretto giro: "Io dialogo con tutti, ma l'unico punto fermo è che con il Pd non si può fare nulla. Un governo con chi ha approvato la Fornero o vuole gli immigrati che cosa potrebbe fare?"Dal Molise, per sostenere il candidato Donato Toma alle imminenti elezioni regionali, Salvini ne ha anche per ...

Salvini a Calenda 'Mai con il Pd'. E a Di Maio risponde 'Centrodestra un danno Rispetti il voto' : ROMA - Parla durante un tappa della campagna elettorale in Molise, Matteo Salvini . Stronca il ragionamento fatto dal ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda , in un'intervista su Repubblica ...

Salvini a Vinitaly non risponde a Di Maio : 'parlo solo di vino' : Verona, 15 apr. , askanews, Il leader della Matteo Salvini non ha voluto replicare alle dichiarazioni di Luigi Di Maio di oggi pomeriggio al Vinitaly secondo cui chi si ostina a proporre un ...

Salvini a Vinitaly non risponde a Di Maio : "parlo solo di vino" : Verona, 15 apr. , askanews, - Il leader della Matteo Salvini non ha voluto replicare alle dichiarazioni di Luigi Di Maio di oggi pomeriggio al Vinitaly secondo cui chi si ostina a proporre un ...

Di Maio risponde a Salvini : "C'è lo 0% di possibilità di un Governo M5S-Berlusconi" : Non si è fatta attendere la risposta di Luigi Di Maio a Matteo Salvini: "C'è lo 0% di possibilità che il MoVimento 5 Stelle vada al Governo con Berlusconi e con l'ammucchiata di centrodestra". Il leader della Lega pochi minuti fa aveva parlato di un "51% di possibilità" di arrivare ad un accordo per formare un Governo con il Movimento 5 Stelle e il centrodestra al completo. Salvini era evidentemente convinto che ci fossero dei margini di ...

Amendola e gli elogi a Salvini - Grasso lo attacca : "Sinistra creativa". E lui risponde così : Scatta la querelle tra Claudio Amendola e Aldo Grasso, dopo una frase dell'attore romano, in passato elettore della sinistra, di apprezzamento per Matteo Salvini a L'aria che tira su...

Amendola e gli elogi a Salvini - Grasso lo attacca : "Sinistra creativa". E lui risponde così : Scatta la querelle tra Claudio Amendola e Aldo Grasso, dopo una frase dell'attore romano, in passato elettore della sinistra, di apprezzamento per Matteo Salvini a L'aria che tira su...

Claudio Amendola risponde ad Aldo Grasso : «Salvini il migliore da 20 anni? Ho sbagliato. Dovevo dire 30» : In questo panorama Salvini ha preso un partito regionale, ai margini della scena politica, gravato da scandali e appesantito da un disprezzo diffuso e lo ha trasformato in un partito nazionale che ...

"Sospendiamo tutti gli sbarchi sulle coste italiane". La proposta di Matteo Salvini per rispondere alla minaccia jihadista : Sospendere tutti gli sbarchi sulle coste italiane. È la soluzione che in questa fase di alta minaccia terroristica sull'Italia propone il leader della Lega, Matteo Salvini."Il rischio terrorismo è altissimo: dopo gli arresti e la denuncia di Frontex sulla possibilità che ci siano infiltrati tra chi sbarca, chiediamo un intervento immediato, un controllo ferreo di tutti i nostri confini via mare e terra e la sospensione di ...

Matteo Salvini risponde ad Angela Merkel ed Emmanuel Macron : 'L'Italia non ha bisogno delle loro lezioni' : Matteo Salvini , orgoglio italiano. Il leader della Lega, infatti, conversando a Lamezia Terme ha risposto agli attacchi ricevuti dai premier di Germania e Francia. Poche parole, ma piuttosto ...

Moscovici risponde a Salvini : "Il tetto del 3% è buon senso". E tranquillizza "Italia partner affidabile" : Allo stesso tempo il commissario ha provato a tranquillizzare gli animi dopo che ieri il ministro dell'Economia aveva riferito le preoccupazioni che avrebbe espresso lo stesso Moscovici in seno all'...

Moscovici risponde a Salvini e Di Maio : "Il tetto del 3% è buon senso" : MILANO - Il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, risponde al leader della Lega, Matteo Salvini , che punta sulla rottura dei parametri di Maastricht e quindi a sfondare il ...

'Non ha capito niente' - Salvini risponde al sindaco Pd di Macerata - : Roma, 12 mar. , askanews, 'La Lega sguazza nelle paure' dice il sindaco PD di Macerata.Non hanno capito niente. Hanno fatto entrare in Italia centinaia di migliaia di immigrati e ancora parlano? ...

Salvini brinda a Saviano che risponde con un flute di pipì : "Biv Matte', famm' capi' si me pozz' fida' 'e te!". Su Twitter lo scrittore e giornalista Roberto Saviano risponde al post di Matteo Salvini che si era fatto fotografare con un bicchiere di vino e aveva scritto: "Un brindisi da parte mia e vostra a Roberto Saviano, Fabio Fazio, Oliviero Toscani, Vauro, 99 Posse, Gad Lerner e Saverio Tommasi. Baci e abbracci". La citazione di Saviano riguarda ...