Salvini non va alle consultazioni della Lega con Casellati | Centinaio | Serve un

Casellati - Di Maio : 'Mai con Berlusconi. La Lega decida entro la settimana'. Salvini : 'Non puoi imporre regole' : Quindi, si fa notare a palazzo Madama, è una decisione che non ha alcuna valenza politica ma solo di metodo. Di Maio ha parlato invece di 'centrodestra spaccato' e di coalizione come 'artifizio ...

Mandato esplorativo a Casellati. Di Maio 'Centrodestra non c è - Salvini scelga'. Il leader della Lega 'Usano Berlusconi per non fare il ... : Politica Governo, il Mandato a Casellati. Ecco chi è la fedelissima di Berlusconi scelta da Mattarella di CARMINE SAVIANO

Matteo Salvini : 'Luigi Di Maio sta usando il Cav per non andare al governo' : 'Non vedo dove sia il rispetto del voto degli italiani: il secondo arrivato che impone le regole del gioco al primo, lui vuole comandare...'. Matteo Salvini risponde così all'ultimatum di Luigi Di ...

Casellati - Di Maio : «Mai con Berlusconi. La Lega decida entro la settimana». Salvini : «Non puoi imporre regole» : Via alle consultazioni di Elisabetta Alberti Casellati ma tra M5S e Lega sono già scintille. I primi a incontrare la presidente del Senato che ha ricevuto il mandato esplorativo dal capo...

Casellati - Di Maio : «Mai con Berlusconi. La Lega decida entro la settimana». Salvini : «Non puoi imporre regole» : Via alle consultazioni di Elisabetta Alberti Casellati ma tra M5S e Lega sono già scintille. I primi a incontrare la presidente del Senato che ha ricevuto il mandato esplorativo dal capo...

Salvini non va alle consultazioni con Casellati - Centinaio : "Serve un miracolo" : Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, come da mandato esplorativo conferitole dal Capo dello Stato sta incontrando a Palazzo Giustiniani i rappresentati della Lega. Poi...

Casellati - Salvini non va all'incontro Di Maio : 'Mai con Berlusconi La Lega decida entro la settimana' : Via alle consultazioni di Elisabetta Alberti Casellati ma tra M5S e Lega è già tensione. I primi a incontrare la presidente del Senato che ha ricevuto il mandato esplorativo dal capo dello Stato ...

Casellati - Salvini non va all'incontro. Di Maio : «Mai con Berlusconi. La Lega decida entro la settimana» : Via alle consultazioni di Elisabetta Alberti Casellati ma tra M5S e Lega è già tensione. I primi a incontrare la presidente del Senato che ha ricevuto il mandato esplorativo dal capo...

Governo - Di Maio a Salvini : “Unico accordo possibile è Lega-M5s. Non c’è più tempo decida entro questa settimana” : “Sono stato accusato da Salvini di porre dei veti e non si capisce perché io non possa porli su Berlusconi e lui sul Pd. Noi siamo insieme alla Lega le uniche due forze che non si pongono veti a vicenda. Vediamo propinarci ipotesi ammucchiata di centrodestra quando poteva già partire un Governo del cambiamento in grado di cambiare tantissime cose”. Lo dice il leader M5s Luigi Di Maio, al termine dell’incontro con la presidente del ...

Casellati - Salvini non va all'incontro. Di Maio : «Mai con Berlusconi. La Lega decida entro la settimana» : Via alle consultazioni di Elisabetta Alberti Casellati ma tra M5S e Lega è già tensione. I primi a incontrare la presidente del Senato che ha ricevuto il mandato esplorativo dal capo...

Consultazioni - centrodestra diviso dall Casellati. Matteo Salvini non ci sarà : 'Vanno i capigruppo' : Già oggi, mercoledì 18 aprile, la premier incaricata con mandato esplorativo, Maria Elisabetta Alberti Casellati , inizierà il suo giro di Consultazioni, riservate al M5s e al centrodestra. ...

Consultazioni Casellati in diretta : si comincia con il MoVimento 5 Stelle. Salvini non va : Ore 15:57 - Il leader della Lega Matteo Salvini ha fatto sapere che non andrà alle Consultazioni con la Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati. Non è ancora chiaro il motivo per cui il numero 1 del Carroccio non si presenterà, vi terremo aggiornati, ma già questa sua decisione viene definita una "scorrettezza istituzionale". La Presidente parlerà con i capigruppo Centinaio e Giorgetti.La giornata della Presidente Casellati Mercoledì ...

Governo : Rosato - Di Maio e Salvini si dividono poltrone - forno non chiude : Roma, 18 apr. , AdnKronos, 'Non credo che il forno aperto da Di Maio a Salvini sia chiuso, stanno solo decidendo come dividersi le poltrone. Fanno questo balletto ma ci sono scelte che parlano: si ...

Governo : Rosato - Di Maio e Salvini si dividono poltrone - forno non chiude : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – “Non credo che il forno aperto da Di Maio a Salvini sia chiuso, stanno solo decidendo come dividersi le poltrone. Fanno questo balletto ma ci sono scelte che parlano: si sono divisi in maniera cencelliana e velocemente tutti gli uffici di vertice di Camera e Senato, le commissioni. Siamo tornati alla Prima Repubblica sul serio”. Lo dice Ettore Rosato, del Pd, ai microfoni di Circo Massimo su Radio ...