Il leader della Lega,,non andrà alle consultazioni con la presidente del Senato, Casellati. "Ho un volo per Catania", andranno i capigruppo. Alle consultazioni,ha poi spiegato,"ripeteremo quello che stiamo dicendo da un mese: che i due che hanno vinto le elezioni hanno il dovere di governare. Noi siamo pronti a fare tutto, tranne che un governo col Pd".Di"mi pare quasi che non voglia governare o che abbia giàil Pd". "Se lui e Berlusconi continuano a dirsi no a vicenda se ne assumono la responsabilità".(Di mercoledì 18 aprile 2018)