Salvini | Di Maio faccia un passo di lato per far partire il governo

Casellati - a vuoto il primo round di consultazioni. Di Maio : mai con Berlusconi. Salvini : faccia un passo di lato : A vuoto il primo giro di consultazioni di Elisabetta Alberti Casellati. Tutti i protagonisti restano sulle loro posizioni e tra M5S e Lega sono già scintille. Si va verso...

Consultazioni Casellati : Di Maio a Salvini : 'Decidi entro la settimana'. Il leader della Lega : 'basta veti' : Nessun passo avanti negli incontri di oggi a Palazzo Giustiziani. Domani nuovo giro di Consultazioni. Berlusconi: 'mai posto veti nei confronti di nessuno, abbiamo le nostre idee su come risolvere la ...

Casellati - a vuoto il primo round. Di Maio : «Mai con Berlusconi. La Lega decida entro la settimana». Salvini : «Non puoi imporre regole» : A vuoto il primo giro di consultazioni di Elisabetta Alberti Casellati. Tutti i protagonisti restano sulle loro posizioni e tra M5S e Lega sono già scintille. Si va verso...

Di Maio : 'Mai con Berlusconi' Video Salvini : 'Non è lui che fa le regole' Percorso in salita per la Casellati : Quindi, si fa notare a palazzo Madama, è una decisione che non ha alcuna valenza politica ma solo di metodo. Di Maio ha parlato invece di 'centrodestra spaccato' e di coalizione come 'artifizio ...

Consultazioni governo - Di Maio : 'Lega decida entro questa settimana' - Salvini : 'Lui deve fare un passo di lato' : Se vi dirà di no perché vuole fare il premier, allora non sa stare al mondo". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. 19:09 Lega: noi disponibili a governo ma basta veti M5S "Al presidente ...

Consultazioni - ultimatum Di Maio : «Il veto su Berlusconi resta - Salvini decida entro la settimana» : Se vi dirà di no è perché vuole fare il premier, e allora non sa stare al mondo». Giovedì è già nei piani un secondo giro di incontri. E Salvini dovrebbe esserci.

Di Maio a Casellati : «Pronti al governo con la Lega senza Fi - Salvini decida» : Giudizi positivi da Lega, FI e M5S. Per Toninelli, capogruppo 5S al Senato, l’incarico sarà «l’occasione per fare chiarezza». Martina (Pd):?«Centrodestra e M5s pongano fine ad ambiguità»...

Salvini si tiene stretto Berlusconi e sfida Di Maio : “In modo inderogabile bisogna dare rapidamente un governo all’Italia. Se i veti” del M5s nei confronti di Fi “cadessero nelle

Salvini : Di Maio faccia un passo di lato per far partire governo : Se vi dirà di no perchè vuole fare il premier, allora non sa stare al mondo'. Lo ha detto il leader della …

