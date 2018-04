Saluzzo | al Bodoni si va dai presocratici a Einstein

Saluzzo / Itinerario per conoscere la vita e le opere di Giambattista Bodoni : Domenica 25 marzo visita dedicata a Giambattista Bodoni , tipografo e stampatore saluzzese dalla notorietà internazionale Nel bicentenario dalla pubblicazione del Manuale tipografico Bodoni ano, uscito ...

Saluzzo/ Studenti del Bodoni in corteo per ricorda le vittime delle mafie : Nel pomeriggio in vari luoghi della città si sono svolti diversi seminari, spettacoli teatrali e laboratori organizzati dal presidio di Libera con la collaborazione di molti ragazzi. Questo è stato ...