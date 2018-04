Salute | EFSA | gli antiossidanti nel tè verde sono sicuri | ma attenzione agli integratori

meteoweb.eu

: Aggiornate le valutazioni del rischio relative a tre neonicotinoidi, attualmente soggette a restrizioni UE, princip… - melixa_srl : Aggiornate le valutazioni del rischio relative a tre neonicotinoidi, attualmente soggette a restrizioni UE, princip… - MarceZanellato : RT @AlimentiSalute: Compreresti una carota dall'aspetto non convenzionale? #sprecoalimentare: la bellezza e il gusto sono dentro! https://… - AlimentiSalute : Compreresti una carota dall'aspetto non convenzionale? #sprecoalimentare: la bellezza e il gusto sono dentro!… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) L’Agenzia europea per la sicurezza alimentare () ha pubblicato un parere sul tèdopo che alcuni Paesi del Nord Europa avevano espresso preoccupazione su un’eventuale legame tra danni al fegato e consumo di prodotti a base della bevanda. Dall’analisi dell’Agenzia è emerso che glicontenuti nel tèe suoi infusigeneralmente: le sostanze, che si chiamano catechine, se prese comealimentari in dosi abbondanti, pari o superiori a 800 mg al giorno, posperò costituire un rischio per la. Il rischio è invece praticamente inesistente con i normali infusi e bevande (tra 90 e 300 mg). L'articolo: glinel tè, masembra essere il primo su Meteo Web.