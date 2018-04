Salute | dormire poco provoca danni e malattie

Ecco perché dormire è così essenziale per la Salute : Le persone e altri animali si ammalano e muoiono se privati del sonno, ma perché dormire è così essenziale per la salute? Gli psichiatri Chiara Cirelli e Giulio Tononi del Wisconsin Center for Sleep and Consciousness hanno proposto l’”ipotesi dell’omeostasi sinaptica” (SHY) nel 2003. Questa ipotesi sostiene che il sonno è il prezzo che paghiamo per avere dei cervelli plastici e capaci di continuare ad imparare cose nuove. Pochi anni fa, hanno ...