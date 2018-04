Salone del mobile 2018 | gli eventi di Casa Corriere | i solidi confini dell' architettura

Salone del Mobile 2018 - università cinese - imprese e design : il rilancio della Bovisa - Eventi di Casa corriere : U n pannello colorato con la scritta «China-Italy design innovation week» copre lo scempio del posteggio tra via Cosenz e via Durando, nella Bovisa in festa per l'arrivo delle autorità cinesi. Le ...

Quel barattolo - che capolavoro! I marchi del lusso al FuoriSalone : A caratterizzare questo debutto una maxi installazione di 1.000 metri quadri , concepita come un labirinto e firmata da tre personalità del mondo del design e dell'architettura: Ivan Navarro, lo ...

FuoriSalone 2018 : Gli eventi della Milano Design Week - : ...19 APRILE Roberto Cavalli Home Linen by Mirabello Carrara Mirabello Carrara presenta le nuove proposte Roberto Cavalli Home Linen in una capsule collection che vede protagonista un intrigante mondo ...

Design : Trenord - 15mila in treno al Salone del Mobile - +9% su Malpensa Express : Milano, 17 apr. , AdnKronos, Sono oltre 15mila i visitatori che hanno raggiunto in treno l'esposizione a Rho Fiera Milano oggi, nella prima giornata di apertura. E le stazioni milanesi del Passante ...

Design : Trenord - 15mila in treno al Salone del Mobile - +9% su Malpensa Express : Milano, 17 apr. (AdnKronos) – Sono oltre 15mila i visitatori che hanno raggiunto in treno l’esposizione a Rho Fiera Milano oggi, nella prima giornata di apertura. E le stazioni milanesi del Passante ferroviario, riferisce trenord, hanno registrato una crescita del 20% per il FuoriSalone: in aggiunta ai normali flussi, durante tutta la giornata oltre 30mila appassionati di Design e turisti hanno utilizzato il treno per raggiungere gli ...

Al Salone del Mobile con La Freccia Design - speciale XL dell'Alta Velocità di Trenitalia : E ancora, un focus di Maria Manuela Leoni della rivista Domus sull'archistar Zaha Hadid, dal progetto della stazione AV di Napoli Afragola a quelli nelle metropoli di tutto il mondo . Da nord a sud, ...

Al Salone del Mobile con La Freccia Design - speciale XL dell'Alta Velocità di Trenitalia : Teleborsa, - Sale a bordo delle Frecce La Freccia Design in occasione della 57esima edizione del Salone del Mobile.Milano, dal 17 al 22 aprile. Nello speciale di FS Italiane, 72 pagine con tante ...

Al Salone del Mobile con La Freccia Design - speciale XL dell'Alta Velocità di Trenitalia : Sale a bordo delle Frecce La Freccia Design in occasione della 57esima edizione del Salone del Mobile.Milano , dal 17 al 22 aprile. Nello speciale di FS Italiane, 72 pagine con tante interviste, idee, ...

Gentiloni : "Al Salone del Mobile c'è made in Italy della qualità" : E l'inaugurazione è stata l'occasione per affrontare i temi caldi del settore, dell'economia, della politica del post elezioni. 'Credo sia davvero un'emozione tornare al Salone perché, sia per ciò ...

Salone del mobile 2018 - Lapo Elkann star a Garage Italia. La casa 3D del futuro : arriva in Europa l’anti-ecomostro : L’anteprima di tutte le anteprime della Design Week 2018 non poteva che cominciare con la presentazione della casa del futuro, 3D Housing, di Locatelli CLS Architetti. Il primo prototipo realizzato in Europa, il secondo al mondo dopo la Cina. Alle sei in punto a Piazza Beccaria il sindaco Sala arriva a piedi, da solo, senza corteo, senza autisti, senza portaborse. E’ una scena che ispira simpatia. Lo accoglie Massimiliano Locatelli per ...

Salone del Mobile 2018 un’edizione all’insegna della tecnologia : Si apre sotto il segno del nuovo Manifesto e di un rinnovato ottimismo e dinamismo il Salone del Mobile, vetrina della migliore produzione italiana e internazionale e “motore” d’impresa della città di Milano. Dal 17 al 22 aprile, a Fiera Milano, Rho. Riapre le porte il Salone del Mobile.Milano, appuntamento imprescindibile del settore a livello internazionale, e vetrina per eccellenza di creatività, innovazione e qualità. La 57a edizione ...

Gentiloni - Boccia e Casellati inaugurano il Salone del Mobile : ... allo stallo sulla formazione del nuovo governo, fino alle misure che gli imprenditori chiedono a quello che sarà il nuovo governo, per sostenere e rilanciare l'economia: "Speriamo che prevalga il ...

Gentiloni - Boccia e Casellati inaugurano il Salone del Mobile : Rho, 17 apr. (Adnkronos) – Ha ufficialmente preso il via, questa mattina a Milano, l’edizione 2018 del Salone del Mobile. A tagliare il nastro, intorno alle 11, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni insieme al presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e alla presidente del Senato Elisabetta Casellati. “E’ davvero un’emozione per me tornare al Salone – afferma il premier – sia per ciò che succede ...

Gentiloni - Boccia e Casellati inaugurano il Salone del Mobile : Rho, 17 apr. (Adnkronos) – Ha ufficialmente preso il via, questa mattina a Milano, l’edizione 2018 del Salone del Mobile. A tagliare il nastro, intorno alle 11, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni insieme al presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e alla presidente del Senato Elisabetta Casellati. “E’ davvero un’emozione per me tornare al Salone – afferma il premier – sia per ciò che succede ...