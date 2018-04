Russia 2018 | Rosetti | “al Mondiale arbitri di qualità”

Pulitzer 2018 - premiate le inchieste giornalistiche su molestie e Russiagate : Ma il quotidiano statunitense è stato premiato anche per aver rivelato al mondo che Roy Moore , candidato repubblicano per il Senato in Alabama, era stato accusato di aver molestato , quando aveva 30 ...

Premio Pulitzer all’insegna del Russiagate - caso Weinstein e #metoo : i vincitori del 2018 : Sono stati assegnati i premi Pulitzer del 2018, gli importanti premi americani per il giornalismo, la letteratura e la musica. Il New York Times e il New Yorker hanno vinto per le inchieste sul caso Harvey Weinstein. Il Washington Post e il New York Times per il Russiagate.Continua a leggere

I Pulitzer 2018 sfidano Trump - Wp e Nyt vincono con il Russiagate - : Tra i vincitori del prestigioso premio giornalistico americano ci sono anche il New York Times e il New Yorker grazie agli scoop sul caso Harvey Weinstein. Assegnati premi in una ventina di categorie. ...

Mondiali Russia 2018 - Pelè ha la sua favorita : “Il Brasile può…” : Mondiali Russia 2018, Pelè- Mancano pochi mesi al calcio d’inizio del prossimo Mondiale in Russia. Pelè spera nel suo Brasile e si affida all’estro e alla fantasia di Neymar: “Penso che Neymar sarà in forma per la Coppa del Mondo, perché il suo infortunio non è poi così grave”. IL Brasile PUO’ VINCERE L’ex attaccante brasiliano ha poi […] L'articolo Mondiali Russia 2018, Pelè ha la sua favorita: ...

Ginnastica acrobatica - Mondiali 2018 : dominio della Russia ad Anversa - Italia assente : Ad Anversa si sono disputati i Mondiali 2018 di Ginnastica acrobatica, disciplina non olimpica. In Belgio non erano presenti atleti Italiani, si sono assegnati cinque titoli. COPPIE (maschile) – I russi Igor Mishev e Nikolay Suprunov dettano legge (29.490) superando i nordcoreani Ri Hyo Song e Kong Yong Won per appena sette centesimi, terzi i britannici Charlie Tate e Adam Upcott (28.950). COPPIE (femminile) – Le russe Daria Guryeva ...

Volley - Europei U18 2018 : Italia di bronzo - Stefani e Michieletto stendono la Russia. Germania Campione : L’Italia conquista la medaglia di bronzo agli Europei U18 di Volley maschile. A Zlin (Rep. Ceca) gli azzurrini hanno sconfitto la Russia per 3-1 (25-22; 23-25; 25-23; 25-17) e riescono così a salire sul podio nella rassegna continentale di categoria. I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza sono riusciti a limitare i 14 muri degli avversari, show dello scatenato opposto Tommaso Stefani (25 punti, 43% in attacco, 3 muri) e dei martelli ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : l’Italia trionfa a Pesaro - vittoria stupenda nell’all-around! BieloRussia e Russia si inchinano : L’Italia ha vinto il concorso generale della seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica! Le Farfalle hanno trionfato alla Adriatic Arena di Pesaro e hanno mandato il visibilio il pubblico accorso in massa per assistere all’ennesimo show delle ragazze di Emanuela Maccarani che conquistano la prima vittoria stagionale nel massimo circuito dopo le tre medaglie raccolte a Sòfia due settimane fa. Alessia Maurelli e ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : Emma Malabuyo vince il Dragone - Russia la gara a squadre. Italia fallosa - Basile la migliore davanti a Mori - ritorna Ferlito : Spettacolo doveva essere e ovviamente la Classicissima non ha deluso le aspettative. Il Trofeo di Jesolo 2018 di Ginnastica artistica ha incantato la folla accorsa al PalaArrex che ha potuto gustarsi lo show di alcune delle migliori interpreti mondiali della Polvere di Magnesio: la laguna ci restituisce una classifica di assoluto spessore ed esercizi comunque pregevoli anche se siamo soltanto all’inizio di una stagione asfissiante che ...

Mondiali Russia 2018 – Sampaoli esclude Icardi : doppia incredibile beffa per l’attaccante dell’Inter : Mondiali Russia 2018, si avvicina l’inizio della competizione e non mancano le sorprese. Stando a quanto fatto trapelare da TyC Sports, il ct dell’Argentina Sampaoli avrebbe già scelto 34 dei 35 preconvocati per il Mondiale. Fra i tanti nomi presenti nella lista figurano quello di Dybala, recentemente criticato dall’allenatore, insieme a quello degli ‘italiani’ Higuain Perotti, Biglia e Fazio. Pesante invece l’assenza di Mauro Icardi che ...

LIVE Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : gara seniores in DIRETTA. L’Italia di Lara Mori sfida USA - Russia e Cina. Torna Carlotta Ferlito : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Trofeo di Jesolo 2018 di Ginnastica artistica, gara riservata alle seniores. Ci aspetta un caldissimo pomeriggio al PalaArrex, si accenderà la sfida tra le migliori Nazioni della Polvere di Magnesio in quello che sembra un vero e proprio Mondiale in laguna. L’Italia guidata da Lara Mori, affiancata da Giada Grisetti, Desiree Carofiglio e Martina Basile, affronterà gli USA di Ragan Smith, la ...

Belen ‘Mondiale’ - la showgirl argentina pronta per Russia 2018 : Belen Rodriguez scatenate sui social e sempre più seguita dal pubblico. La showgir torna sul piccolo schermo alla conduzione di un programma sportivo? Ciò è quanto sostenuto dalla rivista di gossip ‘Chi‘ che parla dell’argentina al fianco di Nicola Savino nella trasmissione Mediaset dedicata ai Mondiali di Russia 2018. Dopo essere stata candidata alla conduzione del Grande Fratello, questa volta sarà davvero l’argentina a presiedere al programma ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : che show in laguna. Gli USA di Smith - la Russia di Melnikova - Cina e tutte le big : un Mondiale in casa - l’Italia per la sfida : Un piccolo Mondiale in casa, il meglio della Ginnastica artistica internazionale che si dà appuntamento come da tradizione in laguna: questo sarà il Trofeo di Jesolo 2018, la grande Classica della Polvere di Magnesio giunta all’undicesima edizione, si preannuncia più spettacolare che mai. Le Nazioni di riferimento del circuito si daranno battaglia al PalaArrex in un weekend di fuoco che regalerà grandi emozioni: l’evento conferma il ...