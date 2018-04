Rugby Frascati Union 1949 C1 | Corona | bravissimi

romadailynews

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Roma – La serie C1 delha sfiorato il colpaccio sul campo della Capitolina, capolista del girone della poule promozione e ormai prossima al salto in serie B. La squadra dei coach Sebastian Caffaratti e Lucaha ceduto per 35-20. Ma è stata in gara fino agli ultimi minuti creando delle serie difficoltà al forte avversario. “Una sconfitta che ci lascia tanto amaro in bocca per il risultato – dice–. Ma tutti i ragazzi scesi in campo, dal primo all’ultimo, hanno fatto una partita splendida e soprattutto hanno dato l’anima. Abbiamo messo molta paura ad un avversario di grande valore e probabilmente avremmo meritato un risultato diverso. La strada imboccata è assolutamente quella giusta e ora devono solo continuare a lavorare in questa maniera”. All’allenatore tuscolano non è piaciuta la conduzione arbitrale. “Non parlo mai di ...