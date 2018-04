Rugby | che stangata per la Spagna! Squalifiche tra le 14 e le 43 settimane per 5 atleti

Rugby femminile - Serie A 2018 : i risultati e le classifiche dopo la 15ma giornata. Montevirginio batte Frascati - Bologna in vetta : Matematicamente determinate cinque delle sei squadre che parteciperanno alla post season della Serie A di Rugby femminile: nel girone 1 avanti Colorno, che inanella la 15ma vittoria consecutiva con bonus offensivo battendo 94-5 Verona, Padova, che ha vinto addirittura 0-147 in casa del Cogoleto, e Villorba, che vince 5-56 in casa del Pavia. Completano il turno le inutili vittorie, ai fini play off, di Monza su Torino per 46-3 e di Treviso su ...

Rugby femminile - Serie A 2018 : i risultati e le classifiche dopo la 14ma giornata. Colorno implacabile - conferma Montevirginio : La 14ma giornata della Serie A di Rugby femminile, ha dato ulteriori segnali in chiave post season: nel Girone 1 il Colorno centra la 14ma vittoria consecutiva con bonus offensivo e vola verso le semifinali del 27 maggio con dieci punti di margine sul Valsugana ed undici sul Villorba. Nel Girone 2 il Montevirginio conserva un punto di margine sul Bologna, mentre, in ottica barrage del 20 maggio, il Frascati conquista 4 punti fondamentali. ...

Rugby - Eccellenza 2018 : Mogliano-Reggio 38-40. Rimonta vincente degli emiliani - che salgono in classifica : Nel posticipo della penultima giornata della stagione regolare di Eccellenza il Reggio ha espugnato il campo del Mogliano, a lungo in vantaggio, per 38-40, salendo al settimo posto in classifica e scavalcando I Medicei, mentre Mogliano, nonostante i due punti di bonus odierni, è matematicamente condannato all’ultima posizione in graduatoria. La prossima settimana chiusura col botto: Padova-Rovigo vale la prima posizione ed il fattore campo ...

Rugby NEI PARCHI TORNA ANCHE PER IL 2018 : VIA IL 7 APRILE DA MILANO : "La chiave del successo della manifestazione, che ha portato fino a oggi oltre 15.000 bambini e bambine a immergersi nel mondo del RUGBY, risiede nella volontà di portare lo sport e i suoi valori in ...

Rugby - Champions Cup 2018 : il derby francese va al Racing 92 - con gli Scarlets passano anche le due irlandesi : Completati i quarti di finale della Champions Cup di Rugby: decimata la pattuglia francese, che contava su quattro formazioni, delle quali avanza soltanto il Racing 92, vittorioso nel derby in casa del Clermont per 17-28, restando anche l’unica delle squadre giunte seconde nella fase a gironi a passare il turno. In semifinale sfida agli irlandesi del Munster, che hanno vinto al termine di una sfida tiratissima contro i francesi del Tolone ...

Rugby : Polledri - Negri e Minozzi. Un tris d’assi che può davvero far decollare l’Italia : Cinque sconfitte in altrettante uscite, alcune imbarcate, arrivate soprattutto negli ultimi minuti di gara, con il consueto crollo a livello fisico e psicologico. Ci sono da trovare però alcuni aspetti positivi nel Sei Nazioni per la nazionale italiana di Rugby: a livello di squadra sono piaciute le prove con Francia e, soprattutto Scozia (sconfitta proprio all’80’), ma le maggiori impressioni sono arrivate a livello individuale. Con ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : CHE BEFFA per l’Italia! La Scozia vince 29-27 all’ultimo minuto : L’Italia viene BEFFAta all’ultimo minuto dalla Scozia e perde anche l’ultima partita del Sei Nazioni 2018 di Rugby. Gli azzurri sono stati sconfitti per 27-29 davanti alla bolgia dello Stadio Olimpico di Roma che ha provato a spingere i ragazzi di Conor O’Shea verso la vittoria: il successo è stato sfiorato, Parisse e compagni hanno accarezzato l’impresa ma all’ultimo minuto il piazzato di Laidlaw ha spento i ...

Rugby - Sei Nazioni under20 2018 : seconda gioia per l’Italia - battuta anche la Scozia : E sono due di fila. In quel di Bari, allo Stadio della Vittoria, davanti ad un gran pubblico, l’Italia chiude alla grande il Sei Nazioni andando a battere nell’ultimo turno la Scozia per 45-31. Partita davvero emozionante quella odierna, con continui capovolgimenti di fronte. Doppia meta azzurra nei primi minuti di gara: prima Batista poi Luccardi per il 12-0 al primo quarto d’ora. Gli scozzesi reagiscono, ma l’Italia risponde presente, con la ...

#Uncontattoche vale - lega del Filo D'Oro e ItaliaRugby insieme per le persone sordocieche : Sabato saremo tutti al fianco di chi non vede e non sente, per restituire loro un contatto con il mondo, un contatto che vale!' - dichiara Salvatore Perugini, ex pilone della nazionale e attualmente ...

Lega Filo d'Oro e ItalRugby insieme per 'Un contatto che vale' : Roma, 14 mar. , askanews, Nel Rugby il contatto è fondamentale, così come lo è per le persone sordocieche per uscire da un mondo fatto di buio e di silenzio ed entrare in relazione con gli altri. ...

Rugby - il ranking mondiale aggiornato (12 marzo) : Italia 14ma - preceduta anche dalla Georgia : Il successo aritmetico nel Sei Nazioni di Rugby porta all’Irlanda in dote anche un altro regalo: i Verdi grazie al successo con oltre 15 punti di margine sulla Scozia, unito alla sconfitta dell’Inghilterra in Francia, hanno guadagnato 2.52 punti sugli inglesi, scavalcandoli al secondo posto per soli 35 centesimi di punto. Ora davanti agli irlandesi ci sono soltanto gli All Blacks. La Scozia, per un solo centesimo di punto si vede ...

Rugby : l'Italia ko anche a Cardiff - il Galles vince 38-14 : Quarta giornata e quarta sconfitta per gli azzurri (16° ko consecutivo nella competizione). Italia 'cucchiaio di legno' con una giornata di anticipo

Anche oggi per l’Italia di Rugby sarà dura : Gioca contro il Galles nel Sei Nazioni: vincere è fuori discussione, ma una buona prestazione aumenterebbe le speranze in vista dell'ultima partita del torneo The post Anche oggi per l’Italia di rugby sarà dura appeared first on Il Post.

Ilaria Arrighetti : «Noi giocatrici di Rugby che balliamo Single Ladies» : «Nell’Under 13 erano tutti maschi, io ero l’unica femmina ed ero il capitano». Giusto per mettere in chiaro le cose. Ilaria Arrighetti, terza linea della nazionale femminile di rugby impegnata in questa primavera nel Sei Nazioni, uno dei tornei più prestigiosi al mondo (domenica 11 in trasferta contro il Galles), si è innamorata di questo sport alle scuole medie dopo una lezione dimostrativa durante l’ora di educazione fisica. Sfatando lo ...