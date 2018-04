Rsu del pubblico impiego | al voto oltre 40mila bresciani

Rinnovo Rsu - l'appello al voto della Uil Fpl : «Ritroviamo l'orgoglio del pubblico impiego» : Piuttosto che parlare di riduzione del perimetro di intervento dello Stato in economia, bisogna, a nostro modesto avviso, "qualificare" questo intervento , "ergo", una politica keynesiana, , renderlo ...

Elezioni Rsu di Aprile. ANIEF pronta a ridefinire il contratto della Scuola : "Il 17 18 e 19 aprile si vota per il rinnovo delle RSU , rappresentanze sindacali unitarie, ma si vota anche per definire la quota di rappresentatività dei sindacati che firmeranno il nuovo contratto ...

URsula Corbero - il fascino rock della Tokyo de La Casa di Carta : Da sempre le dark lady hanno il loro fascino, ma la Tokyo de La Casa di Carta ha una marcia in più. Sarà che è irruenta, passionale, a volte irrazionale e pasticciona. Insomma, non è perfetta, però il suo mestiere (la ladra, anzi la rapinatrice) lo sa fare, nonostante abbia il vizio di mischiare gli affari con i sentimenti. E anche per gli spettatori è facile innamorarsi di lei. A darle volto e anima è Ursula Corbero, che grazie a questo ...

Il potere della peRsuasione e le reclute della guerra santa Video : Dopo diverse settimane di intercettazioni è stato arrestato il 59enne italiano di origine egiziana Abdel Rahman, accusato di terrorismo internazionale per aver indottrinato una decina di bambini alla guerra santa contro gli infedeli. Non ci sono molti dubbi in merito alle accuse in quanto dalle intercettazioni trapela proprio la dottrina dell'#Isis e il culto dei famosi kamikaze, inoltre il sospettato via internet ha inneggiato alla jihad: sono ...

Il potere della peRsuasione e le reclute della guerra santa : Dopo diverse settimane di intercettazioni è stato arrestato il 59enne italiano di origine egiziana Abdel Rahman, accusato di terrorismo internazionale per aver indottrinato una decina di bambini alla guerra santa contro gli infedeli. Non ci sono molti dubbi in merito alle accuse in quanto dalle intercettazioni trapela proprio la dottrina dell'Isis e il culto dei famosi kamikaze, inoltre il sospettato via internet ha inneggiato alla jihad: sono ...

Recensione del libro di Fabio Ghiselli 'Imposta progressiva veRsus flat tax ' : In sostanza l'idea di ridurre le tasse per dare un maggiore stimolo all'economia appartiene a Milton Friedman, noto economista della scuola di Chicago, fondatore della teoria monetaria e propugnatore ...

Rsu - la Uil Scuola Marche fa il punto con i candidati delle scuole marchigiane : La Uil Scuola Marche ha inoltrato alla nostra redazione il comunicato stampa relativo all’incontro che si è tenuto in data 5 aprile, con la partecipazione del segretario nazionale Giuseppe D’Aprile, relativo alle elezioni delle rsu nelle scuole della regione. Nell’immagine seguente il momento del suo intervento. Il comunicato Stampa Con oltre 350 candidati la Uil […] L'articolo Rsu, la Uil Scuola Marche fa il punto con i ...

Rsu dell'area iblea all'Rsu day di Palermo : C'era anche una folta delegazione della Cisl Fp guidata dal segretario generale Ragusa-Siracusa Daniele Passanisi all'Rsu day di Palermo

MaRsullo : 'Sarri è la forza ma anche il limite del Napoli' : Lo scrittore Marco Marsullo , nel corso della sua consueta rubrica nella pagina delle opinioni su La Gazzetta dello Sport, ha espresso un punto di vista interessante su Maurizio Sarri alla guida tecnica del Napoli. ' Sarri è stato capace di valorizzare un'idea di undici con una sola eccezione, il suo dodici, ...

Cannes - la regista URsula Meier guiderà la giuria della Caméra d'or : Dopo Cate Blanchett, che presiederà la giuria della 71ma edizione del Festival di Cannes , 8- 19 maggio, , un'altra donna guiderà un'importantissima giuria del Festival, quella della Caméra d'or che ...

La borsa della Primavera Estate 2018 si porta in vita : tutte con il maRsupio - da abbinare un vero gioiello : Ma oggi il marsupio è la it bag portata con savoir-faire dalle fashion addict di tutto il mondo. Quali sono i modelli di marsupio cool per la PE 2018? Il marsupio di tendenza si porta in vita, ma ...

Coppa del Mondo : Hofer sul podio nell'ultima puRsuit della stagione : Lukas Hofer si è tolto l'ultima soddisfazione della stagione. L'azzurro ha conquistato il terzo posto nella 12, 5 km pursuit di Tyumen , Russia, tappa finale del circuito di biathlon. Inavvicinabile ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 : tripletta norvegese a VikeRsund - Kamil Stoch conquista la Sfera di Cristallo : Giornata di verdetti a Vikersund, in Norvegia. Il trampolino HS 240 ha incoronato la squadra norvegese, che nella gara individuale odierna ha chiuso con tre atleti sul podio, e Kamil Stoch, che ha conquistato matematicamente la seconda Coppa del Mondo della carriera quando mancano ancora due gare al termine. La prova odierna ha visto anche il primo successo in carriera Robert Johansson, che negli ultimi giorni ha dimostrato di poter ambire al ...

Speed skating - Finali Coppa del Mondo Minsk 2018 : team puRsuit maschile azzurro è secondo! Giovannini e Ghiotto nella top10 dei 5000 metri : Prima giornata di gare nella finale di Coppa del Mondo di Speed skating ed Italia in grande evidenza nel team pursuit maschile. Andrea Giovannini, Alessio Trentini e Riccardo Bugari hanno concluso in seconda posizione alle spalle della Norvegia (3’43″88) e precedendo il Giappone (3’51″84). Gara che ha visto queste tre squadre al via ed in cui la selezione del Bel Paese è riuscita a far fronte all’assenza del proprio ...