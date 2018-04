Roma | tenta di suicidarsi e si lascia cadere nel vuoto | poliziotti lo afferrano al volo e

Un 25enne tenta il suicidio a Roma. I vigili del fuoco lo mettono in salvo mentre precipita : È salito al sesto piano di un palazzo in zona piazza Bologna a Roma, minacciando di suicidarsi. Il protagonista è un ragazzo di 25 anni. Dopo le chiamate dei vicini di casa, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Che, con un gesto miracoloso, hanno afferrato il giovane e l'hanno messo in salvo.Le immagini del salvataggio sono state registrate dai vicini di casa e pubblicate su Facebook. Il fatto è avvenuto alle ...

Tentato sequestro di un imprenditore durante la partita di Champions Roma-Barcellona : ... il 67enne di nazionalità bosniaca, era appartenente alla banda dei 'Pink Panthers', già nota alle forze di polizia perché responsabile di numerose rapine nelle gioiellerie di vari paesi del mondo. I ...

Champions League : la Roma tenta la remuntada epica contro il Barca : Champions League: alla Roma servono 3 gol per ribaltare le sorti di un match che appare ormai segnato Roma – L’Olimpico torna a vestire l’abito europeo. Questa sera, alle ore 20.45, la Roma tenterà l’impresa titanica contro il Barcellona. I giallorossi proveranno a ribaltare il 4-1 a sfavore maturato una settimana fa al Camp Nou, ma per farlo dovranno segnare 3 gol senza prenderne nemmeno uno. La missione assume i ...

Roma. 29enne arrampicato sul cornicione tenta il suicidio : Cronaca di Roma. E’ stato salvato dagli agenti della Polizia un giovane di 29 anni che si era arrampicato, con l’intenzione di suicidarsi, sul cornicione al quinto piano di un palazzo in via Cavour. La cronaca Un ragazzo arrampicato sul cornicione al quinto piano di uno stabile in via Cavour con l’intenzione di suicidarsi. E così, mentre le volanti e gli equipaggi dei commissariati venivano inviati con celerità presso ...

Roma - tentano di esportare anti-drone in Medio Oriente : arrestati ingegnere e imprenditore Romano : Avevano progettato e realizzato un sistema anti drone con l'obiettivo poi di venderlo ed esportarlo in Medio Oriente: due arresti. I militari del Comando Provinciale della guardia di finanza di Roma ...

Champions League : Roma a Barcellona per tentare l’impresa : Roma – La Roma a Barcellona per riscrivere la storia. I giallorossi saranno impegnati questa sera al Camp Nou nell’andata dei quarti di finale di Uefa Champions League. Difronte, gli uomini di Eusebio Di Francesco avranno l’armata blaugrana del tecnico Ernesto Valverde e dell’asso argentino Lionel Messi, spauracchio numero 1 per tutte le difese che mettono piede in terra catalana. La sfida contro gli spagnoli appare come ...

Di Francesco : 'La Roma non deve accontentarsi - aver paura del Barcellona non ci aiuterà' : 'È una bella soddisfazione essere ai quarti di finale, siamo molto contenti anche perché è un obiettivo che non sempre è stato raggiunto. Potevamo fare tanti punti in più in campionato, però in Europa ...

Pasqua 2018 - allarme terrorismo in Italia/ Isis - allerta attentati da Roma a Napoli : gli obiettivi sensibili : Pasqua 2018, allarme terrorismo in Italia: le città più a rischio e i piani sicurezza adottati per evitare possibili attacchi Isis da Roma a Napoli, ecco gli obiettivi sensibili.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 07:29:00 GMT)

Roma - tentano truffa dello specchietto per intascare 100 euro : denunciati due italiani di 33 e 60 anni : I Carabinieri della Stazione di Acilia hanno denunciato per truffa in concorso due cittadini italiani di 33 e 60 anni, con precedenti specifici. I due, specialisti nella cosiddetta truffa dello ...

Serie A - Bologna-Roma 1-1 : Defrel e Dzeko cambiano la partita - pareggio che accontenta tutti [FOTO] : 1/17 LaPresse ...

Roma - 20mila fedeli per la Via Crucis | Il Papa : “Si tenta di screditare la Chiesa”| Guarda le foto : Roma, 20mila fedeli per la Via Crucis | Il Papa: “Si tenta di screditare la Chiesa”| Guarda le foto Il Papa esprime speranza perché tanti giovani “continuano a consacrarti le loro vite divenendo esempi vivi di carita’ e di gratuità in questo nostro mondo divorato dalla logica del profitto”. Poi un duro attacco a chi, […]

Terrorismo - la rete di Amri progettava un attentato alla stazione Laurentina della metro di Roma : La cellula di Anis Amri, il tunisino autore della strage al mercatino di Natale di Berlino e ucciso a Sesto San Giovanni (Milano) nel 2016, progettava, secondo La Repubblica, un attentato alla stazione Laurentina della metro di Roma. La rete, smantellata dalla polizia, era formata soprattutto da tunisini e operava in provincia di Latina. Scoperto un doppio livello: un primo di estremisti e un secondo di procacciatori di documenti falsi.