Roma - omicidio Vannini : condannata tutta la famiglia Ciontoli : I giudici della prima corte d'Assise di Roma hanno condannato l'intera famiglia Ciontoli per l'omicidio di Marco Vannini , avvenuto all'interno del loro appartamento di Ladispoli il 18 maggio 2015. La ...

Marina Militare - elicottero caduto : la Procura di Roma indaga per omicidio colposo : La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo in riferimento all’incidente verificatosi nella tarda serata di ieri nel Mediterraneo Centrale, dove è caduto un elicottero della Marina Militare impegnato in una esercitazione. Nell’incidente ha perso la vita lo specialista di volo Andrea Fazio. L'articolo Marina Militare, elicottero caduto: la Procura di Roma indaga per omicidio colposo sembra essere il ...

Morto l'uomo pestato davanti a un bar a Roma - fermato un 30enne per omicidio : Non ce l'ha fatta. È Morto l'uomo pestato la scorsa notte davanti a un bar di Mentana, alle porte di Roma. Secondo quanto si è appreso, i carabinieri hanno fermato per omicidio...

ITALIANO SCOMPARSO A ISTANBUL - TROVATO CADAVERE DI ALESSANDRO FIORI/ Procura di Roma indaga per omicidio : ALESSANDRO FIORI, TROVATO morto l'ITALIANO di Cremona SCOMPARSO in Turchia dal 12 marzo: video e ultime notizie, CADAVERE con cranio fracassato nel porto di ISTANBUL. Esame dna(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 20:56:00 GMT)

Militare ubriaco imbocca il Gra contRomano e uccide 35enne : accusato di omicidio stradale : di Michela Allegri, Rosalba Emiliozzi e Marco De Risi ubriaco, imbocca contromano il Grande Raccordo Anulare, si schianta contro un'auto e uccide il conducente. Alla guida di una Ford C-Max impazzita, ...

Morte di Mariam - la procura di Roma indaga per omicidio | La mamma : “Già aggredita ad agosto” : Morte di Mariam, la procura di Roma indaga per omicidio | La mamma: “Già aggredita ad agosto” Non solo la polizia inglese, ma anche la procura di Roma indaga sulla Morte di Mariam Moustafa, la 18enne italo-egiziana deceduta dopo essere stata presa a botte da un gruppo di ragazzine a Nottingham, in Inghilterra. Intanto la […] L'articolo Morte di Mariam, la procura di Roma indaga per omicidio | La mamma: “Già aggredita ...

Studentessa di Ostia uccisa a Nottingham - indaga la procura di Roma. Il padre : 'Omicidio razzista' : 'Perchè lei?', si è chiesta la sorella, 'era la più gentile del mondo, aiutava tutti'. Infine c'è da verificare un'eventuale responsabilità dei medici. Mariam dopo il pestaggio è stata portata in ...

Roma - cade accusa di omicidio per complice di Roberto Spada : cade l'accusa di omicidio per Ruben Nelson Alvez del Puerto, l'uruguayano attualmente detenuto anche per l'aggressione al giornalista Rai avvenuta il 7 novembre scorso ad Osta e compiuta assieme a ...

Roma - vigilante sparò e uccise il rapinatore in fuga : 'Fu omicidio volontario' : L'appello: chiamate la polizia, chiamate. E poi una serie di colpi, cinque spari, contro i tre rapinatori in fuga, di cui uno centrato e ucciso sul colpo, e un altro colpito di striscio. S'aspettava ...

Il pm chiede 8 anni per Domenico Diele - attore Romano accusato di omicidio stradale aggravato : Il pm della procura di Salerno, Elena Cosentino, ha chiesto otto anni di carcere per Domenico Diele nel corso del processo che si sta celebrando con il rito abbreviato davanti al gup Piero Indinnimeo. L'attore romano è accusato di omicidio stradale aggravato per la morte della 48enne Ilaria Dilillo.Nella notte tra il 23 e il 24 giugno dell'anno scorso, a bordo della propria autovettura e sotto l'effetto di stupefacenti, Diele ...