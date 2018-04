Roma Metropolitane rischia il default

Piccolo-Battaglia (PD) : Raggi chiarisca su Roma Metropolitane : Roma – Ilaria Piccolo e Erica Battaglia, rispettivamente consigliera comunale Dem e delegata all’assemblea Romana del Pd, hanno rilasciato in una nota alcune dichiarazioni “Solidarietà piena a tutti i lavoratori di Roma Metropolitane. Che stamattina a Piazza del Campidoglio hanno chiesto chiarezza sul destino della azienda municipalizzata, cardine dello sviluppo infrastrutturale di Roma”. “Lavoratori di comprovata ...

Finanziati affidamenti Roma Metropolitane e gara rimozioni : All’incirca 8,8 milioni di euro per affidare a Roma Metropolitane attività urgenti legate alla realizzazione d alcune opere destinatarie di

Metro B1 - a giudizio 2 dirigenti di Roma Metropolitane : “Danno da 10 milioni” : Un premio di accelerazione da 22 milioni ai costruttori per consegnare l’opera nel ritardo già previsto. La Procura regionale del Lazio della Corte dei Conti ha rinviato a giudizio (con un “atto di citazione”) due dirigenti di Roma Metropolitane – la società del Comune di Roma che fa da stazione appaltante per le grandi opere – in virtù di un’ipotesi di danno erariale pari a 9.975.000 euro nell’ambito della costruzione della Metro B1, il ...

Roma Metropolitane : Campidoglio va avanti per risanamento e riorganizzazione : Teleborsa, - Va avanti il piano di risanamento e riorganizzazione di Roma Metropolitane . "L'Amministrazione capitolina ha attuato e continuerà a portare avanti tutte le azioni necessarie a superare ...

Roma Metropolitane : Campidoglio va avanti per risanamento e riorganizzazione : Va avanti il piano di risanamento e riorganizzazione di Roma Metropolitane . "L'Amministrazione capitolina ha attuato e continuerà a portare avanti tutte le azioni necessarie a superare la situazione ...

Roma Metropolitane : Campidoglio - avanti per risanamento : Roma Metropolitane: Campidoglio, avanti con azioni per risanamento e riorganizzazione società Roma – “L’Amministrazione capitolina ha attuato e continuerà a portare avanti tutte le azioni necessarie a superare la situazione di crisi e dar corso alla riorganizzazione di Roma Metropolitane, anche grazie a un confronto costante con la società. L’obiettivo è continuare a operare per creare le condizioni necessarie ad attuare quanto disposto nella ...

Cialdini : Roma Metropolitane - trattative in corso : Roma- Pasquale Cialdini, Amministratore Unico di Roma Metropolitane, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Lo ha fatto fuori dal dipartimento Mobilita’ del Comune di Roma dove si e’ recato questa mattina per cercare di trovare una situazione alla crisi di Roma Metropolitane. “Stiamo lavorando per scongiurare la liquidazione. La trattativa e’ in corso e finché non si chiudono i lavori non posso dire di più”. Il ...

Piccolo (PD) : Roma Metropolitane - urgente incontro : Roma – Ilaria Piccolo, Consigliera del Pd capitolino, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Le crisi nelle aziende capitoline sono sempre più all’ordine del giorno. Dopo i licenziamenti in Multiservizi e le approssimazioni sul piano di concordato di Atac, ora incombe il rischio liquidazione per la società Roma Metropolitane. L’amministratore unico Cialdini dopo le condizioni capestro che il Campidoglio ...

Roma Metropolitane verso il fallimento : l’ad non firma la convenzione con il Campidoglio per ripianare le perdite : Roma Metropolitane verso il fallimento. La società di proprietà del Comune di Roma che si occupa di appaltare le grandi opere trasportistiche (Metropolitane, corridoi della mobilità, linee tranviarie, impianti a fune, ecc) potrebbe vedere portati i propri libri contabili in tribunale fra la giornata di venerdì e quella di martedì prossimo. La decisione è stata presa dall’ad Pasquale Cialdini, che si è rifiutato di firmare la convenzione proposta ...

Baglio-Piccolo : solidarietà ai lavoratori di Roma Metropolitane che sciopereranno : Roma – Baglio-Piccolo: non vogliamo nuovi licenziamenti come accaduto a Multiservizi Roma – Di seguito il comunicato congiunto tra Valeria Baglio e Ilaria Piccolo, consigliere... L'articolo Baglio-Piccolo: solidarietà ai lavoratori di Roma Metropolitane che sciopereranno proviene da Roma Daily News.