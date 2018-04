Roma-Liverpool | è caccia al biglietto | l' Olimpico è sold out in sole tre ore

Liverpool-Roma in TV e streaming : Inoltre c'è l'opzione streaming online grazie al servizio Mediaset Play. Una bellissima notizia per i tifosi della Roma non abbonati a Mediaset Premium, che il 24 aprile potranno seguire in chiaro ...

Roma-Liverpool - sale la febbre dei tifosi : biglietti sold out in tre ore : Un Olimpico esaurito si prepara a sostenere De Rossi e compagni nella semifinale di ritorno di Champions League contro i Reds L'articolo Roma-Liverpool, sale la febbre dei tifosi: biglietti sold out in tre ore è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Biglietti Roma-Liverpool - come acquistare gli ultimissimi tickets per la semifinale di Champions League. Stanno andando a ruba! : Roma-Liverpool, semifinale di ritorno della Champions League 2018, si preannuncia uno spettacolo davvero incredibile. I giallorossi andranno a caccia di una storica finale: servirà tutta la bolgia dell’Olimpico per fare la differenza e spingere i ragazzi di Eusebio Di Francesco verso l’impresa. I capitolini hanno tutte le carte in regola per mettere sotto i Reds e regalarsi una notte da sogno come contro il Barcellona ma avranno ...

Galliani/ “Roma-Liverpool? Tifo per i giallorossi - la finale del Milan di Istanbul non la dimentico” : Galliani: “Roma-Liverpool? Tifo per i giallorossi, la finale del Milan di Instabul non la dimentico”. Le parole dell’ex amministratore delegato rossonero in merito alla gara di Champions(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 14:36:00 GMT)

Sale l’attesa per Roma-Liverpool - lunghe file per avere i biglietti : Cresce l’attesa per la semifinale di Champions League tra Roma e Liverpool. Tantissimi tifosi giallorossi sono in coda dalla giornata di ieri per comprare i biglietti per il match di ritorno in programma all’Olimpico la sera del 2 maggio. La fase di prelazione si è conclusa nella serata di ieri con 23mila tagliandi venduti, mentre la vendita libera è iniziata stamattina alle 10. (AdnKronos) L'articolo Sale l’attesa per ...

Roma-Liverpool - lunghe code e problemi ai terminali. Olimpico sold out in 3 ore : Lo stadio Olimpico sarà sold out per la semifinale di ritorno di Champions League tra Roma e Liverpool in programma il prossimo 2 maggio. Dopo i 23 mila tagliandi venduti in prelazione nei giorni ...

Galliani : “sarò all’Olimpico per tifare Roma contro il Liverpool” : Il 2 maggio allo Stadio Olimpico ad assistere a Roma-Liverpool, semifinale di ritorno di Champions League, per i giallorossi ci sarà un ‘supporter’ d’eccezione: l’ex amministratore delegato del Milan (e super tifoso rossonero) Adriano Galliani. Parlando con i cronisti a Montecitorio, il senatore di ForzaItalia annuncia: “Il 2 maggio sarò allo stadio e tiferò Roma. In campionato siamo rivali ma nelle competizioni ...

Semifinale Champions League - Roma-Liverpool : calendario - date - programma - orari e tv. Come guardare le partite? : La Roma affronterà il Liverpool nelle semifinali della Champions League 2018 di calcio: i giallorossi sono tornati tra le quattro grandi d’Europa dopo 34 anni dalla mitica Finale di Coppa Campioni che persero proprio contro i Reds in casa. I ragazzi di Eusebio Di Francesco, dopo l’incredibile rimonta contro il Barcellona, vanno a caccia di una nuova impresa per staccare il biglietto per Kiev dove si disputerà la finale. De Rossi e ...