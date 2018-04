Roma | la pizza bianca capitolina diventa patrimonio da tutelare

Roma - nasce comitato per tutelare pizza bianca : tutelare e valorizzare la pizza bianca alla pala Romana. E' l'obiettivo del comitato creato da Assopanificatori Confesercenti per valorizzare uno dei prodotti tipici della capitale. Per lanciare l'...

Pizza bianca Romana alla pala del fornaio - nasce comitato per tutelare e promuovere uno dei prodotti storici più caratteristici della Capitale : Un comitato per tutelare e valorizzare la “Pizza bianca romana alla pala del fornaio”, uno dei prodotti gastronomici storici più caratteristici della Capitale. A costituirlo è Assopanificatori Confesercenti. Il comitato, che si rivolge sia ai panificatori di Roma, sia ai cittadini che desiderano preservare la tradizione della Pizza romana, sarà presentato: MERCOLEDÌ 18 APRILE 2018 A PIAZZA MADONNA DEI MONTI ALLE ORE 12.30, PRESSO IL GAZEBO ...

Roma capitale della pizza per un weekend alla scoperta dei segreti del "Made in Italy" più amato del mondo : Napoletana, fritta, al taglio. La pizza per tutti i gusti va in scena a Roma. Dopo il successo della prima edizione, torna da oggi a domenica 8 aprile, al Guido Reni District (in via Guido Reni 7) "La città della pizza", il format ideato da Vinòforum, uno dei più importanti marchi italiani dedicati all'enogastronomia, che per tre giorni fa di Roma la capitale mondiale della pizza.Sono oltre 50 i maestri pizzaioli chiamati in ...

