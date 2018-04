Roma | il movimento sbagliato di Schick e la rabbia di Dzeko

: Un incontro con tutti gli altri parlamentari eletti della Lega in Veneto per concordare le linee di indirizzo e poi l'attività politica per Antonietta Giacometti comincia con due incontri in Polesine: il primo a Bergantino ed il secondo a Porto Tolle Rovigo - Stato-Regione è il binomio sulla quale Antonietta Giacometti, ...