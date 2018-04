Roma | il maxi gabbiano di Maupal chiede un posto all' Ama

Roma - rimosso dopo le polemiche il maxi manifesto di ProVita contro l’aborto : Il manifesto anti-aborto dell’associazione ProVita è stato rimosso. dopo le polemiche, il maxi-cartellone di sette metri per undici con l’immagine di un embrione e il monito “Sei qui perché tua mamma non ti ha abortito” affisso tre giorni fa sulla facciata di un palazzo a Roma è sparito. Il Comune aveva avvertito giovedì di aver già avviato indagini e allertato la polizia locale, come aveva poi ribadito anche la ...

Roma - il Real Madrid affonda per Alisson : arriva la maxi offerta : Roma, IL Real Madrid affonda PER Alisson- Il Real Madrid pensa al futuro e si prepara a tentare l’assalto ad Alisson. Come riportato dal quotidiano spagnolo “As”, le Merengues sarebbero pronte a tentare l’affondo deciso e concreto per il portiere brasiliano della Roma. L’estremo difensore capitolino avrebbe sorpassato la concorrenza di Donnarumma e di De […] L'articolo Roma, il Real Madrid affonda per Alisson: ...

L'ultimo saluto a Fabrizio Frizzi ?Folla e maxi-schermi a Roma : Roma dà il suo ultimo saluto a Fabrizio Frizzi. Il ragazzo gentile della tv si è spento lunedì scorso dopo una emorragia cerebrale. La scomparsa del conduttore Rai ha di fatto commosso milioni di italiani e in migliaia ieri hanno voluto salutarlo in rigoroso silenzio con una visita alla camera ardente allestita in viale Mazzini. E migliaia di persone hanno letteralmente invaso piazza del Popolo oggi per dire addio a Frizzi. I funerali trasmessi ...

Roma - Alisson giura fedeltà : "Voglio vincere qui". Per lui pronto un maxi-ingaggio : Alisson Becker, 25 anni. AFP Dice Alisson alla Tv della Roma: 'Non sono insostituibile'. Magari sarà anche vero, ma per il club giallorosso il neo capitano del Brasile , ha indossato la fascia nell'...

Maxi voragine a Roma - in bilico due auto in sosta - : I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere le vetture posteggiate lungo la Circonvallazione Appia. Si tratta del terzo caso simile avvenuto nella capitale nelle ultime settimane