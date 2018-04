Roma | Di Francesco | ' A volte siamo un po' masochisti'

: Torna terzo Eusebio Dicon la sua. Scavalca nuovamente l'Inter e ancora in coppia con la Lazio che non molla si ritrova davanti ai nerazzurri. Col Genoa era una partita da vincere, ...

: La Roma fa il suo dovere. Stende il Genoa 2-1 all'Olimpico e ritrova ilposto, perso la notte scorsa dopo il 4-0 dell'Inter sul Cagliari. Poco può fare il Genoa per impedire ai giallorossi di ...

: As: a 6 gare dal termine lavuole confermarsi al 3° posto– Sarà il Genoa di Davide Ballardini il prossimo ostacolo sul cammino dellain campionato. Questa sera (20.45) i giallorossi ospiteranno i liguri nel turno infrasettimanale valido per la 33esima giornata di serie A. Quando mancano 6 giornate al termine della stagione, gli uomini di Dicercano punti preziosi per rimanere all’interno della zona ...