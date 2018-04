Roma | c' è il nulla osta per seppellire Pamela Mastropietro | la 18enne romana uccisa e

Consip - pm Roma contro il Riesame per annullamento sospensione Scafarto : “Palese violazione del diritto penale” : La decisione del tribunale del Riesame, che ha riammesso in servizio il maggiore dei carabinieri, Gianpaolo Scafarto, rappresenta una “palese violazione del diritto penale, delle regole processuali che governano la prova indiziaria, di travisamento dell’ipotesi di accuse e dei fatti posti a suo fondamento”. Lo scrive la Procura di Roma nel provvedimento con cui ha impugnato in Cassazione l’ordinanza che revoca la sospensione ...

Roma - El Shaarawy : 'Contro il Barcellona senza nulla da perdere' : 'Messi? È il migliore di tutti al momento, non solo del Barcellona, ma di tutto il mondo - aggiunge l'esterno -. Ogni volta che ha il pallone tra i piedi può accadere qualcosa. Ecco il perché dovremo ...

Roma - El Shaarawy : “nulla da perdere con il Barcellona” : “Sappiamo che sarà molto dura giocare contro il Barcellona al Camp Nou, ma non abbiamo nulla da perdere. Dobbiamo provare a mostrare il nostro gioco, lavorare duro e capitalizzare ogni occasione che avremo. Dobbiamo tenere in considerazione che si giocherà sui 180' minuti. Dovremmo cercare di ottenere un buon risultato, ricordandoci che abbiamo la gara di ritorno in casa”. Lo ha dichiarato al sito della Uefa Stephan El Shaarawy, ...

Roma - Pallotta : 'La sfida al Barça? Non è Davide contro Golia - non abbiamo nulla meno di loro' : In ogni caso non dobbiamo fermare solo Messi, che ritengo sia il giocatore più forte del mondo, ma tutto il Barcellona. Questa è la cosa più importante. Non esiste una marcatura dal mio punto di ...

Presidenze Camere nulla di fatto ma la Lega non vota Romani al Senato - Berlusconi : 'Coalizione rotta' : I parlamentari del M5s hanno votato scheda bianca sia alla Camera sia al Senato nelle prime due votazioni per l'elezione dei presidenti delle Camere. L'indicazione è arrivata dal leader del movimento, ...

Matteo Renzi - esordio al Senato/ "Sto zitto per due anni" : stallo su nomina Romani - "io non so nulla…" : Matteo Renzi, debuttante al Senato: 'ora sto zitto per 2 anni, che volete da me?'. Ex segretario Pd 'trama' con Berlusconi, tra Romani e...

Roma SI QUALIFCA AI QUARTI SE.../ Champions League - risultati con lo Shakhtar : non cambia nulla - serve un gol : La ROMA vuole qualificarsi ai QUARTI di finale della Champions League: nella partita di ritorno contro lo Shakhtar Donetsk i giallorossi hanno bisogno di vincere ma può bastare un 1-0

ASIA ARGENTO / Accusa i giornalisti durante il corteo di Roma : "Andate via - non fate nulla per le donne" : ASIA ARGENTO ha sfilato a Roma al corteo organizzato dal movimento 'Non una di meno', lanciando un duro attacco contro i giornalisti e la gestione dello scandalo molestie.

LIVE Sciopero 8 marzo : a Roma caos nei trasporti. A Milano - annullati 104 voli | : L'astensione è stata indetta dall'Usb per la Festa della donna. Nella Capitale situazione difficile per trasporto pubblico. Nel capoluogo lombardo chiusa la fermata metro del Duomo. A rischio anche ...

Roma - sgomberata un'invalida anziana e nullatenente : È stata sgomberata Paola Gazzerini, la 75enne invalida e nullatenente che viveva abusivamente in un appartamento di via Carlo Tranfo alle case popolari del quartiere Romano di San Basilio.Per scongiurare lo sgombero, mercoledì mattina, sono scesi in piazza un centinaio di residenti per protestare pacificamente. Tra loro anche esponenti del sindacato Asia-Usb e di Potere al popolo che hanno aiutato a issare le barricate su via Mechelli dove sono ...

Campana : il degrado attanaglia i cimiteri di Roma ma nessuno fa nulla : Roma – Campana: Ama, sindaco e assessore ambiente non hanno mosso un dito Roma – Di seguito le parole della portavoce del Comitato cimiteri Flaminio,... L'articolo Campana: il degrado attanaglia i cimiteri di Roma ma nessuno fa nulla proviene da Roma Daily News.

Roma - nulla di fatto per gli sgomberati dei Santi Apostoli : “Dormiamo al freddo - ma continuano a chiederci di aspettare” : “È una partita da tennis tra Regione e Comune. E la pallina siamo noi”. Claudio è uno dei rappresentanti delle famiglie sgomberate in estate da Cinecittà e che da sei mesi vivono accampate nella basilica dei Santi Apostoli a Roma. I 22 nuclei famigliari che da allora avevano occupato i portici della chiesa in pieno centro, a due passi dal Campidoglio, una settimana hanno fatto i bagagli. “Andiamo sotto al palazzo che la Regione ...