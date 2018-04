ROMA | CACCIA AL BIGLIETTO PER IL LIVERPOOL Sold out in tre ore | problemi nella vendita

ROMA-Liverpool - è caccia al biglietto : l'Olimpico è sold out in sole tre ore : Questa mattina alle 10 è iniziata la vendita libera dei biglietti per la partita di ritorno della semifinale di Champions League che la Roma giocherà contro il Liverpool il 2 maggio. In poco più di ...

ROMA - Genoa - Ballardini - Lapadula &Co a caccia della conferma : Genova - Uno sguardo alla classifica, uno al futuro . Quello alla classifica regala sensazioni rassicuranti, una tranquillità che i tifosi Genoani non vivevano da un anno e mezzo. Così si può andare ...

ROMA - fontana sfregiata : è caccia ai vandali in bici. I carabinieri analizzano il video : Una fontana sfregiata, quella di piazza della Chiesa Nuova, e una città che ora chiede sicurezza. Per chi la vive ma anche per i monumenti che la rendono unica al mondo. Sono state infatti,...

ROMAno - amianto in campagna Ora è caccia ai colpevoli : È stata identificata e circoscritta la zona, vicino alle rive del Chiusella L'assessore: 'Era pericoloso'.

ROMA-Barcellona - ritorno quarti Champions League : i giallorossi a caccia di un’impresa storica all’Olimpico : Domani sera servirà un’impresa storica alla Roma per ribaltare il risultato con il Barcellona, nel ritorno dei quarti di finale della Champions League. I giallorossi sono stati infatti sconfitti con il pesante passivo di 4-1 nella gara di andata al Camp Nou e dovranno giocare la partita della vita allo Stadio Olimpico per sognare l’accesso in semifinale. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive di Roma-Barcellona. Partiamo da un dato ...

LIVE Barcellona-ROMA - Champions League in DIRETTA : 1-0 - giallorossi a caccia del pareggio! : CLICCA QUI PER LE PAGELLE DI Barcellona-Roma Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Barcellona-Roma, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. Sfida stellare al Camp Nou: la corazzata catalana partirà con tutti i favori del pronostico, i giallorossi cercheranno l’impresa nella tana di Messi e compagni per poi giocarsi il tutto per tutto nel match di ritorno in programma settimana prossima allo Stadio ...

ROMA - rubato dipinto del Sacro Cuore di Batoni nella Chiesa Nuova. Caccia ai ladri : Colpo grosso stamattina a Roma. Attorno alle 9 del mattino è stata rubata una tela dal valore inestimabile custodita in Santa Maria in Vallicella, conosciuta dai Romani detta tradizionalmente...

ROMA - aggressione a piazza Venezia per una donna : è caccia al branco : Un calcio alla tempia, colpito alle spalle, tre contro uno, poi pugni e ancora calci. La movida violenta nella notte tra domenica e lunedì è esplosa ancora una volta: teatro dell'ennesimo pestaggio la ...

Giro dei Paesi Baschi 2018 : i favoriti. Vincenzo Nibali a caccia del successo - tanti gli avversari : da Mikel Landa a ROMAin Bardet : Lunedì 2 aprile prenderà il via la 58ma edizione del Giro dei Paesi Baschi, breve corsa a tappe spagnola. Anche quest’anno il percorso è caratterizzato da numerose salite oltre che da una cronometro individuale, che rendono quindi questa gara un appuntamento perfetto per preparare i grandi giri. Andiamo quindi ad analizzare i favoriti per la vittoria finale del Giro dei Paesi Baschi. Partiamo dal nostro Vincenzo Nibali, che dopo la straordinaria ...

Allerta terrorismo a ROMA : caccia a 41 enne tunisino appartenente all'Isis : Allerta terrorismo, a Roma, a Pasqua. E' stata elevata ulteriormente la vigilanza degli obiettivi sensibili nella Capitale dopo il warning relativo ad una segnalazione anonima su cittadino tunisino ...