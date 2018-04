Roger Waters | il grande spettacolo di Us + Them al Forum di Assago RECENSIONE E

Roger Waters - concerto in Italia/ L'ex Pink Floyd inizia da Milano e chiude a Roma : le date del tour : Stasera al Forum di Assago la prima delle due date di Roger Waters, L'ex Pink Floyd passerà in rassegna il meglio della sua ex band, i Pink Floyd ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 21:20:00 GMT)

Roger Waters in Italia dal 17 aprile - il maiale Algie saluta la leggenda dei Pink Floyd : info biglietti e scaletta : Roger Waters in Italia non poteva che essere salutato da un imponente maiale bianco che ricorda quello della celebra copertina di Animals. L'ex bassista dei Pink Floyd sarà in Italia dal 17 aprile, per il primo concerto della leg primaverile del suo Us + The Tour che inaugurerà al Mediolanum Forum di Assago. L'artista sarà ancora a Milano il 18 aprile, per poi spostarsi all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno per le date del 21, 22, 24 e 25 ...

Maiale bianco per Roger Waters a Milano : Milano, 17 APR - Un gigantesco Maiale bianco campeggia nei cieli di Milano. Non è un'installazione del FuoriSalone, ma l'omaggio di Sony Music a Roger Waters, in occasione della prima data italiana ...

Roger Waters - CONCERTO IN ITALIA/ L'ex Pink Floyd a Milano - oggi e domani al Forum di Assago : ecco la scaletta : Stasera al Forum di Assago la prima delle due date di ROGER WATERS, L'ex Pink Floyd passerà in rassegna il meglio della sua ex band, i Pink Floyd ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 11:56:00 GMT)

Roger Waters - l'anima dei Pink Floyd arriva in Italia in tour : "Viviamo in un mondo dove la propaganda sembra più importante della realtà di quello che sta accadendo sul posto". Dopo queste date, Waters tornerà in Italia per un'imponente versione outdoor dell'"...

Roger Waters : le canzoni che suonerà a Milano e Bologna : ... 2010-2013, , il suo tour mondiale sold-out che è stato visto da oltre 4 milioni di fan globalmente in 219 spettacoli e che rimane il tour col più alto incasso nella storia per un artista solista. ...

Stanley Kubrick e Roger Waters - storia di screzi e incomprensioni di due geni burberi ed egotici. Uniti a loro insaputa da 2001 : Odissea nello Spazio : Due geni assoluti, due menti superiori, due ego ipertrofici, due caratteri difficili, due artisti che hanno cambiato musica e cinema e hanno forgiato l'immaginario collettivo di almeno tre generazioni. Due anime destinate a incontrarsi ma che sono finite per scontrarsi. E che solo la magia di 2001: Odissea nello Spazio è riuscita a riunire. A loro insaputa.La storia è molto semplice ed è questa. Siamo nel 1970 e Stanley ...

Supremacy : la nuova canzone di Roger Waters pro Palestina Video : Nel corso di questa settimana #Roger Waters, ex componente storico dei Pink Floyd, ha rilasciato il suo ultimo brano registrato insieme al gruppo palestinese Trio Jourban: Supremacy. Il testo riprende le parole di The Penultimate Speech of The Red Indian to the White Man il penultimo discorso dei Pellerossa all’uomo bianco del poeta palestinese Mahmoud Darwish ed è stato registrato in to alla decisione del Presidente degli Stati Uniti d’America, ...

Supremacy : la nuova canzone di Roger Waters pro Palestina : Nel corso di questa settimana Roger Waters, ex componente storico dei Pink Floyd, ha rilasciato il suo ultimo brano registrato insieme al gruppo palestinese Trio Jourban: Supremacy. Il testo riprende le parole di The Penultimate Speech of The Red Indian to the White Man (il penultimo discorso dei Pellerossa all’uomo bianco) del poeta palestinese Mahmoud Darwish ed è stato registrato in seguito alla decisione del Presidente degli Stati Uniti ...

Vinyl ID : "The Wall" - Roger Waters : C'è anche un livello politico: la metafora novecentesca del muro serve a spiegare il mondo nel terzo millennio. La produzione: Pur trattandosi di un live, la produzione di "Roger Waters The wall" è ...

Roger Waters - ascolta l'inedito 'Supremacy' con il gruppo palestinese Trio Joubran - VIDEO : "Negli ultimi quindici anni abbiamo girato tutto il mondo, portando con noi - città dopo città - un pezzo di Palestina", ha spiegato il Trio Joubran: "Vogliamo onorare la lotta delle popolazioni ...

Roger Waters torna in Italia Stasera omaggio ai Pink Floyd : Si tratta del ritorno della tribute band riminese in terra trentina, dopo il tutto esaurito dei due spettacoli del 2016 e anche per questa occasione c'è da attendersi un teatro pieno di fan dei Pink ...