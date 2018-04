Risultati e Classifica Serie A | 33a giornata | Simy emula Ronaldo | pari Juventus a

Risultati e classifica della 33esima giornata di Serie A : Il Napoli ha vinto contro l'Udinese e la Juventus ha pareggiato a Crotone, e il campionato è di nuovo riaperto The post Risultati e classifica della 33esima giornata di Serie A appeared first on Il Post.

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : Dea avanti con Freuler! (33^ giornata) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano per la 33^ giornata. Ultimo turno infrasettimanale del massimo campionato di calcio(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 18:39:00 GMT)

Risultati SERIE B / Classifica aggiornata : i Risultati finali. Diretta gol live score (36^ giornata) : risultati SERIE B: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite che si giocano per la 36^ giornata. Turno infrasettimanale, l'Empoli ad un passo dalla promozione Diretta(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 22:27:00 GMT)

Maratona Boston 2018 : tempi - Risultati e classifica. Yuki Kawauchi e Desiree Linden vincono sotto la pioggia : La Maratona di Boston 2018 ha come sempre regalato grande spettacolo. La 122^ edizione della 42 chilometri più antica del mondo si è corsa sotto una fitta pioggia e con temperature attorno ai 7 °C che hanno complicato la vita dei 20000 podisti al via. Per le vie della capitale del Massachusetts, a cinque anni dal terribile attentato che sconvolse tutta la Nazione, non sono mancati i colpi di scena. Al maschile, infatti, si è imposto a sorpresa ...

