“Riposa in pace | amico mio” Lutto nel cinema | il corpo ritrovato senza vita all’interno

caffeinamagazine

: Un mese maledetto. Ciao Claudio, riposa in pace. - Toro_News : Un mese maledetto. Ciao Claudio, riposa in pace. - SCBastia : ?? U Sporting prisenta e so cunduleanze afflite à a famiglia è à l'amichi di Jean-Philippe Martinetti, sustenidore… - Benna80 : Che notizia Terribile mamma mia ! Riposa in pace ragazzo ! #MichaelGoolaerts ?????? -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Era un grande attore, un cabarettista e un uomo dannatamente divertente. Aveva solo 65 anni e adesso non c’è più. Il suoè statonella sua casa di Asheville, in Carolina del Nord. Stiamo parlando dell’attore statunitense Harry Anderson. Anderson, a quanto riporta Variety che ha raccolto le notizie dei media locali, è stato trovatola mattina del 16 aprile nella propria abitazione dalla polizia, che in ogni caso non sospetterebbe un omicidio ma avrebbe attribuito il decesso a “cause naturali”. Anderson era un attore e un cabarettista, e si era esibito anche al celebre Saturday Night Live. Aveva debuttato con Giudice di notte, serie in onda dal 1984 al 1992 ed è ricordato dal grande pubblico anche per aver interpretato il ruolo di Richie Tozier nella miniserie IT (ruolo interpretato poi da Finn Wolfhard nel primo capitolo del film ...