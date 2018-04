Rimossi Missili Guidati da Fortnite | per sempre? Cosa ha detto Epic Games

optimaitalia

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Sono passate solo due settimane circa dall'arrivo deiinoggi ha deciso di rimuoverli del tutto dal gioco. In un post su Reddit,hache condivide la preoccupazione espressa dai giocatori circa il fatto che quest'arma sbilancia il gioco e la forza intrinseca del missile guidato. In risposta, ha messo l'arma "in pausa mentre pensiamo ai prossimi passi per il suo futuro".Addio aiinQual era il problema con il missile guidato? Nella nostra esperienza, è stata una delle armi meno divertenti da usare perché era in generale a basso rischio. A differenza di altre armi nel gioco, il missile guidato poteva essere sparato mentre l'utente rimaneva al riparo, il che significava che i rischi erano limitati al fatto che era occupato a controllare il missile.Iabbassavano il rischio, troppo, di usare una ...