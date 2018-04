Rimetti a Noi i Nostri Debiti | Giallini e Santamaria nel trailer del nuovo film Netflix

' Rimetti a noi i nostri debiti' primo film italiano su Netflix : ... ha attirato l'attenzione della piattaforma di streaming on demand quando era pronto per la distribuzione: 'Francamente racconta il regista la distribuzione nelle sale italiane vive un momento cupo. ...

' Rimetti a noi i nostri debiti' primo film italiano su Netflix : ... ha attirato l'attenzione della piattaforma di streaming on demand quando era pronto per la distribuzione: 'Francamente racconta il regista la distribuzione nelle sale italiane vive un momento cupo . ...

' Rimetti a noi i nostri debiti' primo film italiano su Netflix : E quando Netflix , che rappresenta un bacino potenziale di oltre 100 milioni di persone in tutto il mondo, ha mostrato interesse per il film , francamente la cosa ci ha anche lusingato. Per chi fa ...

Marco Giallini e Claudio Santamaria in Rimetti a noi i nostri debiti (video) - il primo film italiano targato Netflix : Marco Giallini e Claudio Santamaria in Rimetti a noi i nostri debiti. Questi sono gli attori e il titolo del primo film italiano annunciato da Netflix all'evento romano di oggi, See Whats Next, e che vedremo già il prossimo maggio. La piattaforma continua a credere nel nostro Paese e dopo il successo di Suburra La Serie (annunciata già la seconda stagione) e al cospetto del debutto di Baby, la serie dedicata allo scandalo dei Parioli, sembra ...