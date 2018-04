Rigopiano | Flash mob a Chieti per poliziotto morto nella tragedia

abruzzo24ore.tv

: Rigopiano: Chieti, flash mob per agente. A Dino Di Michelangelo Comune intitolerà un belvedere #ANSA - Agenzia_Ansa : Rigopiano: Chieti, flash mob per agente. A Dino Di Michelangelo Comune intitolerà un belvedere #ANSA - chietitoday : Video | 'Mai più', il flash mob per il compleanno di Dino e per tutte le vittime di Rigopiano… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018)- Un centinaio di persone, a, almob per ricordare Dino Di Michelangelo,in servizio a Osimo, tra le 29 vittime, con la moglie Marina Serraiocco, 38 anni, della valanga che ha travolto l'hotela Farindola (Pescara) il 18 gennaio del 2017. Ilmob si è svoltoVilla comunale, nel giorno in cui Dino avrebbe compito 42 anni. Il Comune diintitolerà a Dino un belvedere che sorgerà nel quartiere del Sacro Cuore, quello in cui è cresciuto, e lì troverà posto anche un piccolo monumento: due mani protese verso la Majella e il Gran Sasso che, con due targhe, rimarranno a ricordare Dino Di Michelangelo e tutte le vittime di. "Ci siamo conosciuti purtroppo per una tragica vicenda e con il passare dei mesi noi familiari di Dino ci siamo accorti di aver perso un fratello, un figlio, uno zio, ...