Rifiuti | Bonafé Pd | da oggi economia circolare è realtà

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Roma, 18 apr. (AdnKronos) – “L’approvazione delle 4 direttive sull’da parte del Parlamento Europeo a larga maggioranza con quasi 600 voti è un grande risultato che non rappresenta tanto un punto di arrivo quanto un punto di partenza che porterà a una diversa concezione deiche non saranno più intesi come un problema, ma come una risorsa”. Lo dichiara l’europarlamentare del Pd Simona Bonafe’, relatrice delle 4 direttive sull’dopo la loro approvazione,, a Strasburgo. “L’innalzamento dei target di riciclaggio deiurbani e da imballaggio, l’inserimento di un limite di conferimento massimo in discarica pari al 10%, l’estensione degli obblighi di raccolta separata aiorganici, tessili e domestici pericolosi sono le principali novità di questo pacchetto che ...