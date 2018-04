Ricorso Sky | Mediapro potrebbe rinviare la presentazione delle garanzie

Diritti tv - accolto il Ricorso di Sky : dirette di A in bilico l'anno prossimo : Il rischio potrebbe essere quello che la prima, o meglio le prime giornate , tre?, della Serie A 2018-19 restino senza copertura televisiva. Un problema vero per il commissario Giovanni Malagò, così ...

Diritti tv Serie A - sospeso il bando dopo il Ricorso di Sky. MediaPro : 'Danneggiato il calcio italiano' : Continua il caos legato ai Diritti tv della Serie A di calcio . La Lega, in una nota, 'appreso da notizie stampa del provvedimento di sospensione del bando pubblicato da MediaPro sui Diritti del ...

Calcio - Serie A : sospeso il bando Mediapro per i diritti tv. Il Tribunale di Milano accoglie il Ricorso di Sky : Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Sky Italia e ha deciso di sospendere d’urgenza il bando di Mediapro fino al 4 maggio, data in cui lo stesso Tribunale si esprimerà nel merito. L’assegnazione dei diritti tv per la trasmissione delle prossime tre stagioni di Serie A sta diventando sempre più problematica. La sospensiva imposta dall’organo giuridico comporta anche la cancellazione della scadenza fissata al 21 aprile ...