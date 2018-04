Riconoscimento facciale su Facebook

Riconoscimento facciale e minori - come cambia Facebook per gli europei : Sono giorni di intensa attività a Menlo Park. Restyling di sezioni delle Impostazioni, post che spiegano il funzionamento della macchina, come quello di ieri sulla gestione dei dati da parte di Facebook quando l’utente non è collegato. Ora, si parla dell’adattamento al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Gdpr), che adesso l’azienda descrive come un’opportunità per costruire nuovi e ...

Facebook : Riconoscimento facciale sarà facoltativo : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – L’utilizzo del riconoscimento facciale è completamente facoltativo per chiunque su Facebook. Ad annunciarlo è Facebook in una nota. “Le nostre funzioni di riconoscimento facciale aiutano gli utenti a proteggere la propria privacy e a migliorare l’esperienza su Facebook, ad esempio rilevando quando altri potrebbero tentare di utilizzare l’immagine di una persona come immagine del proprio ...

Facebook stringe sugli under 15 e sul Riconoscimento facciale : Aggiornamenti che verranno estesi in tutto il mondo, anche al di fuori dei confini dell'Europa. 'Le inserzioni sulla piattaforma sono più rilevanti quando usiamo i dati dei partner pubblicitari, come ...

Honor 7A e 7C : Riconoscimento facciale e tanto altro per i nuovi best buy entry level : Mentre si avvicina il 15 maggio, data dell’evento di lancio a Londra di un nuovo promettente device Honor, l’azienda annuncia quest’oggi 2 nuovi smartphone entry level che hanno tutte le carte in regola per diventare i nuovi best buy per le fasce di prezzo nelle quali si collocano, ovvero Honor 7A e Honor 7C. Honor 7A Il nuovo arrivato di casa Honor ha tutte le carte in regola per sbaragliare la concorrenza nel mercato dei ...

Arrestato in mezzo a 60mila persone con le telecamere a Riconoscimento facciale | : La polizia cinese blocca un ricercato fra altre 60mila persone grazie al riconoscimento facciale automatico

Nuove accuse contro Facebook : Riconoscimento facciale viola privacy : ... quel modo di identificare le persone "minaccia la privacy degli utenti, ignora le preferenze esplicite degli utenti di Facebook ed è contrario alla legge in vari Stati e parti del mondo". Per la ...

Facebook : in USA denuncia contro Riconoscimento facciale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Aeroporti di Parigi - dal 18 luglio attivo sistema Riconoscimento facciale : Teleborsa, - Anche negli Aeroporti di Parigi sarà attivato il sistema di riconoscimento facciale ai controlli di sicurezza . Ne ha dato notizia Edward Arkwright, direttore generale esecutivo per lo ...

Riconoscimento facciale disponibile su Honor 9 Lite - presto in arrivo su Honor 7X : Honor annuncia la disponibilità in Italia del nuovo aggiornamento per Honor 9 Lite che include lo sblocco tramite Riconoscimento facciale. presto la stessa funzione raggiungerà anche Honor 7X, ma non ci sono dettagli sulle tempistiche per il momento. L'articolo Riconoscimento facciale disponibile su Honor 9 Lite, presto in arrivo su Honor 7X proviene da TuttoAndroid.

Anche l’iPad Pro avrà il Riconoscimento facciale : Per Apple sono in arrivo mesi intensi, caratterizzati dal lancio di diversi prodotti interessanti: pochi giorni fa è emersa in Rete una nota di un analista di Rosenblatt Securities che informava gli investitori del probabile arrivo di un nuovo iPad Pro dal design rinnovato in tempo per l’annuale Worldwide Developers Conference di Apple che dovrebbe tenersi intorno all’inizio di giugno. Stando alle previsioni il tablet dovrebbe ...

Xiaomi Mi 7 con notch e Riconoscimento facciale - le ultime news : Grazie ad alcuni file appartenenti al firmware d’installazione del dispositivi Xiaomi Mi 7 si è potuto determinare lacune caratteristiche hardware pernsate per il prossimo dispositivo di XiaomiA dire il vero, l’evento previsto per il 27 marzo, ha lo scopo di ufficializzare un’altro dispositivo della linea, lo Xiaomi Mi MIX 2s, e secondo le i discrezioni, non ci sarebbe posto per un’altro dispositivo.Dunque l’uscita ...

Huawei Mate 10 Lite - ecco come funzionano Riconoscimento facciale e lenti AR : Con l'ultimo aggiornamento, oltre alle patch di sicurezza di febbraio, Huawei Mate 10 Lite ha ricevuto lo sblocco con riconoscimento facciale e le lenti AR per i selfie: vediamo più da vicino di cosa si tratta e come funzionano. L'articolo Huawei Mate 10 Lite, ecco come funzionano riconoscimento facciale e lenti AR è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.