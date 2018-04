Riceve in eredità 3 miliardi di lire dal nonno | ma è troppo tardi per cambiarli in euro

laragnatelanews

: Riceve in ereditá tre miliardi di lire in contanti,ma è carta straccia perchè non più convertibili in euro...ch cazz n'cul mammamà! - BluLikeSky : Riceve in ereditá tre miliardi di lire in contanti,ma è carta straccia perchè non più convertibili in euro...ch cazz n'cul mammamà! - Marinotoma : Su @mattino5 il teatro dell’assurdo, paga un euro in più e riceve una sanzione di nove euro! La perversa burocrazia… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Diventare improvvisamente ricco da un giorno all’altro è un sogno per chiunque ma nel mondo esistono casi di persone che riescono realmente ad avere questa fortuna, che sia per una vincita milionaria con gratta e vinci o lotterie (basti pensare al jackpot da 130 milioni divinto ieri a Caltanissetta) o l’ricevuta da un lontano parente. Ma esistono anche casi in cui il destino beffardo interviene senza alcun preavviso. E’ certamente questo il caso raccontato nei giorni scorsi da varie testate che racconta di un uomo che, a Roma, ha ricevuto indaluna fortuna da 3di vecchie, ma la legge gli impedisce di godersi quanto ricevuto, a causa del fatto che ormai dal 2012 non è più possibile recarsi in banca per cambiare lein. Questa storia ha dell’incredibile. Immaginate di scoprire, da un giorno all’altro, di ...