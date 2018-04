Ricerca | sviluppata potente fibra muscolare grazie al carbonio

meteoweb.eu

: La relazione tra mamme native digitali e i brand passa da internet e si rafforza sul punto vendita. Secondo appunt… - BrandNewsToday : La relazione tra mamme native digitali e i brand passa da internet e si rafforza sul punto vendita. Secondo appunt… - 100esperte : La ricerca ha bisogno dell'intuizione più sviluppata nel cervello masch e della capacità di connessione del femm #100esperte #STEMinthecity -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Caterina Lamuta, Sameh Tawfick e Simon Messelot, tretori del dell’Università dell’Illinois hanno sviluppato unache può sollevare fino a 12.600 volte il proprio peso. Il muscolo, descritto su Smart Materials and Structures, ha una forma a spirale ed è composto da gomma di silossano (un composto chimico che contiene ossigeno e silicio) rinforzata condi. Questi nuovi muscoli possono sostenere un lavoro fino a 758 joule, 18 volte in più di quello normale prodotto dai muscoli naturali. Il muscolo artificiale ha mostrato una prestazione eccellente anche con un basso voltaggio. “Il campo di applicazione di questi muscoli artificiali leggeri e a basso costo è veramente ampio e comprende diversi campi, dalla robotica alla fabbricazione di strumenti per l’assistenza all’uomo,” ha dichiarato Caterina ...