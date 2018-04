Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 18/04 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne inizia con un simpatico sipario di Tina vs. il microfono spento e con un filmato riassuntivo delle ultime vicende che hanno visto protagonisti Gemma e Giorgio. Dopo l’ultima puntata Gemma ha avuto il consueto sfogo con la Redazione e secondo Gianni la bionda torinese non dimenticherà mai Giorgio. Maria chiede a Piero di posizionare una seduta davanti a Gemma, c’è un nuovo ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 18/04 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne inizia con un simpatico sipario di Tina vs. il microfono spento e con un filmato riassuntivo delle ultime vicende che hanno visto protagonisti Gemma e Giorgio. Dopo l’ultima puntata Gemma ha avuto il consueto sfogo con la Redazione e secondo Gianni la bionda torinese non dimenticherà mai Giorgio. Maria chiede a Piero di posizionare una seduta davanti a Gemma, c’è un nuovo ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 18/04 : La puntata di oggi del daytime di Amici 17 inizia come di consueto in compagnia dei due supporter Paolo e Marcello. Valentina, ballerina della Squadra Bianca reagisce molto male alla notizia che potrebbe stare ferma a causa di uno strappo muscolare. I maestri di ballo esprimono sulle esibizioni della ballerina blu Lauren: il maestro Bill Goodson è entusiasta della sua prova proibitiva vista nella seconda puntata del Serale! Leggermente diverso ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 17/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Nilufar. Aveva chiesto alla produzione di chiamare Giordano al telefono, ma non risponde. Luigi vorrebbe provare per capire se a lui risponde, ma Maria gli dice che forse è meglio se prima guarda l’esterna di Nilufar con Nicolò. Nell’esterna Nilufar trova una sorpresa, sono delle tele nascoste sotto dei drappi. Su ognuna Nicolò ha scritto dei suoi pensieri che descrivono le emozioni che prova ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 17/04 : La puntata di oggi di Amici inizia con Daniele e Sephora che, prima di abbandonare definitivamente la casetta Blu, salutano i compagni. Le emozioni sono forti, soprattutto per Daniele e Lauren. La maestra Celentano, dopo la seconda puntata del Serale, vuole fare il punto della situazione sui ballerini della Squadra Bianca. Secondo lei il livello è mediocre e non c’è stata una vera oggettività nei giudizi soprattutto da parte di Heather Parisi. ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 16/04 : La puntata di oggi di Amici si apre con l’arrivo degli ospiti e dei membri delle commissioni negli studi Mediaset poco prima della diretta del Serale di sabato. Aspettative, consigli e pronostici su cosa potrebbe accadere da lì a poco. I ragazzi confidano le proprie sensazioni, emozioni e aspettative a ridosso dell’inizio della puntata. C’è chi è carico, chi vuole dimostrare quanto vale, chi vuole una rivincita, chi è più calmo rispetto alla ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 16/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Tina che si complimenta ironicamente con la redazione per la scelta dei suoi corteggiatori seduti nel parterre maschile. In studio entrano Sara, Mariano, NIlufar e Nicolò. Arrivano dei videomessaggi per Mariano, il nostro poeta dell’amore, da parte di Laura Torrisi e Belen con degli in bocca al lupo. Miriano prende una mela, un arancio e una banana e Tina, maliziosamente ride facendo delle ...

Riassunto della seconda puntata del Serale di Amici17 del 14/04 : La seconda puntata del Serale si apre con Maria De Filippi che entra in studio insieme a Francesco Totti. Il calciatore, in qualità di ospite d’eccezione viene accolto da un’ovazione del pubblico e una standing ovation della commissione esterna. Maria dopo aver salutato il direttore artistico Luca Tommassini e le Commissioni, invita l’ex capitano della Roma ad annunciare l’ingresso delle Squadre che, sulle note di ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 13/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con Riccardo che torna ad accomodarsi nel parterre maschile. Ursula entra in studio per Sossio. Questa domenica sono usciti insieme, lui le ha fatto conoscere la mamma e lei ha avuto la possibilità di assistere ad una sua partita di calcio. Ursula ci tiene a dire che frequentandosi con lui ha visto anche il lato meno frivolo e più intimo del calciatore. Sossio afferma che la sua situazione da separato ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 13/04 : La puntata di oggi di Amici si apre con la maestra Celentano che ha deciso di assegnare a Valentina un’altra coreografia sulla base di “You And Me”. Dopo l’assegnazione della scorsa settimana, la maestra di ballo opta per una coreografia a suo dire più semplice, ma Valentina non è d’accordo con lei e ritiene che forse sia più difficile del Tango della scorsa settimana. Finalmente alle due squadre viene comunicato chi sarà l’ospite speciale con ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 12/04 : La puntata di oggi di Amici si apre con una richiesta da parte di Daniele alla produzione. Il ballerino vorrebbe cambiare Squadra; il cambio viene accolto, Daniele da questo momento farà parte della Squadra Blu e Biondo della Squadra Bianca. La professoressa Paola Turci ha un messaggio per i cantanti della Squadra Blu. Per Carmen non ci sono giudizi positivi e lei rimane senza parole. Su Einar, invece, si esprime positivamente, in particolar ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 12/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Donatella e Tomas. Li avevamo lasciati al centro dello studio con Donatella che chiedeva a Tomas qualcosa in più dalla loro conoscenza. Donatella, arrivata a 42 anni, desidera un uomo realizzato e pensa che Tomas, dopo due mesi di corteggiamento, non sia stato ancora in grado di darle le sicurezze che sta cercando, lo accusa di essere evasivo e di non aprirsi come lei desidererebbe. Tomas le ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 11/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Tina che, indicando il parterre maschile, fa notare che tra i vari corteggiatori presenti ci sia un manichino. Maria difende Riccardo, oggetto delle attenzioni dell’opinionista, e fa presente che è il suo portamento. Tina è inarrestabile e parla di un filmato di Sossio in cui lui faceva un balletto in mutande in spogliatoio. Maria, conoscendola, le toglie il volume del microfono. Entra in studio ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 11/04 : La puntata di oggi di Amici si apre con il risveglio delle Squadre. Già alle prime ore del mattino sono attivi: i blu in palestrina con il personal trainer, i bianchi a fare lezione di classico. Lauren è impegnata in saletta con le corografie di questa settimana. Il maestro Garrison le ha assegnato “Maniac” dal film “Flash Dance”; anche il maestro Bill Goodson ha deciso di assegnarle una sua coreografia “Why don’t to do right” e dovrà eseguirla ...