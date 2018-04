Regio di Torino | si dimette il sovrintendente Walter Vergnano dopo 19 anni

TORINO - VIGILI BLOCCANO BAMBINA NON VACCINATA ALL'ASILO/ Grignolio - " Regio ni potrebbero chiedere proroga" : TORINO , bimba di 3 anni bloccata fuori d ALL'ASILO nido dai VIGILI perché non VACCINATA a Torre Pellice. Le parole del sindaco e dell'immunologo Burioni: il M5s condanna uso della forza(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 19:37:00 GMT)

Torino - studentessa 15enne muore investita da un treno Regionale : Una studentessa di 15 anni è morta questa mattina alla stazione di Torino Porta Susa. La giovane è stata investita poco dopo le 7 da un treno regionale diretto a Milano. Estratta viva dai vigili del fuoco, è stata immediatamente soccorsa dai medici del 118, che hanno provato a rianimarla sulla banchina del binario quattro. La ragazza è morta durante il trasporto in ospedale. La polizia ferroviaria ha avviato le indagini per capire le cause ...