Regina Elisabetta in lutto | perde l’ultimo corgi | cane dell’adorata stirpe

'La Regina Elisabetta discende da Maometto' : lo sostiene la stampa marocchina Video : La # regina Elisabetta II potrebbe essere una diretta discende nte del profeta dell'#Islam Maometto. E' quanto è stato sostenuto recentemente in un articolo del 'Times', che a sua volta ha riportato le 'rivelazioni' fatte dal settimanale marocchino Assahifa Al-Ousbouia e le tesi dello storico britannico David Starkey. C'è da dire che dell'ipotizzata discende nza 'maomettana' dell'attuale regina della Gran Bretagna se ne parlava sin dagli anni ...

Meghan Markle : com'è il rapporto con la Regina Elisabetta? : Meghan Markle e la Regina Elisabetta II vanno d'accordo? Alla vigilia del Royal Wedding sono in tanti a porsi questa domanda nel Regno Unito. La questione non è di poco conto: Elisabetta incarna la ...

Regno Unito - principe Filippo ricoverato/ Londra - il consorte della Regina Elisabetta verrà operato all’anca : Londra , principe consorte Fiippo ricoverato in Regno Unito : il marito della Regina Elisabetta II sarà operato all'anca domani. Ansia per sue condizioni di salute, le ipotesi(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 18:41:00 GMT)

Pasqua a corte. Kate Middleton a messa con la Regina Elisabetta : Tutto secondo tradizione (o quasi) per la Pasqua dei reali inglesi, anche se quest’anno qualche piccolo cambimento c’è stato, complice una serie di defezioni eccellenti. Una su tutte, quella del principe Filippo di Edimburgo, che per la prima volta non ha accompagnato la regina Elisabetta alla messa nella cappella del castello di Windsor, la stessa dove il prossimo 19 maggio si diranno sì Harry e Meghan Markle. Colpa degli acciacchi ...