Red Canzian | un mago felliniano nel nuovo video “L’impossibile”

L’impossibile è il nuovo singolo di Red Canzian da Testimone del tempo : video e testo : Il nuovo singolo di Red Canzian da Testimone del tempo è L'impossibile. Il brano arriva in radio il 13 aprile e rappresenta il secondo estratto dal disco da solista dell'ex bassista dei Pooh, che ha partecipato al Festival di Sanremo 2018 con Ognuno ha il suo racconto. Già in programma un'edizione limitata del brano, col doppio lato A L'impossibile/La notte è un'alba. Il vinile sarà distribuito in edizione limitata, in mille copie totali, su ...

Concerti - Red Canzian : al via il 4 maggio il tour di 'Testimone del tempo' - LE DATE : ...di Roma 22 maggio " Teatro Metropolitan di Catania 23 maggio " Teatro Golden di Palermo 25 maggio " Teatro Team di Bari 27 maggio " Teatro degli Arcimboldi di Milano I biglietti per gli spettacoli ...

Dopo aver dato ottima prova di sé all'ultimo festival di Sanremo, l'ex bassista dei Pooh Red CANZIAN pubblica il suo primo album solista.

Red Canzian al Mattino : 'Nel mio secondo tempo ritorno al rock' : Passata la buriana sanremese senza troppi clamori - tv a parte - per il pop italiano questa è stagione della semina: incontri, firmacopie e showcase lanciano album e/o tour. Succede così che ieri si ...

Red Canzian : 'cosa abbiamo fatto mai' CONDIVIDI In "Testimone del tempo" - l'ultimo album di Red Canzian - scopriamo un meraviglioso brano che ... : 'La prima canzone davvero vegan scritta da uno davvero vegan ' dice Red, da sempre attivista per i diritti degli animali, in prima linea in molte campagne in difesa del mondo naturale, socio onorario ...

Red Canzian riparte da solista : 'Il mio viaggio dai Pooh al rock progressive' : Guardare al rock progressive. Passare dal blues. E non dimenticare le ballad acustiche. Red Canzian riparte da solista riassumendo tutto questo. È 'Testimone del Tempo', sì, come il titolo del suo ...

Red Canzian e la vita dopo i Pooh : 'Finita una storia ne inizia un'altra' : dopo l'esperienza con i Pooh ha intrapreso una nuovo vita da solista. Red Canzian è passato per la redazione de La Stampa dove ha raccontato il suo ultimo singolo Ognuno ha il suo racconto e promette ...

Red Canzian a Di Più Tv: "Ho rischiato la vita, ora sono ancora più innamorato di mia moglie e dei miei figli". L'intervista dell'ex Pooh che svela di aver rischiato di morire

Red Canzian a Che fuori tempo che fa : “Pooh? Finita una storia bellissima - ma non finisce la musica” : A Che fuori tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai 1, Red Canzian commenta lo scioglimento dei Pooh, band storica di cui ha fatto parte per molti anni: “E’ Finita una storia bellissima, ma non finisce la musica. Ognuno di noi ha cominciato a fare questo mestiere perché voleva farlo e questa voglia continuerà sempre”, per poi lasciarsi andare ai ricordi sui suoi esordi legati al padre: “Mio papà mi regalò la prima chitarra che era acustica, e ...

Fabio Fazio - gli ospiti del lunedì : Mago Silvan - Red Canzian - Malgioglio e Antonella Elia : Dopo il boom di ascolti con Silvio Berlusconi e Gianni Morandi , Fabio Fazio torna in tv stasera con un nuovo appuntamento con il tavolo del lunedì di Che Fuori Tempo Che Fa di Fabio Fazio in onda il ...

Red Canzian : "Sul palco la mia anima rock" : Milano, 17 febbraio 2018 - Per Red Canzian il mese di febbraio ha sempre un sapore particolare. "Quarantacinque anni fa, di questi tempi, sono entrato nei Pooh, nel 2015 i cardiologi m'hanno salvato ...

“Testimone del tempo” è il nuovo album di Red Canzian : Milano. “Ci sono i sitar, mellotron, hammond, moog, violoncelli, il rock progressivo, Simon e Garfunkel, Mama’s & Papa’s, la PFM,

Red Canzian, Video "Ognuno ha il suo racconto": a Domenica In le sue emozioni dopo la kermesse che l'ha visto gareggiare contro gli ex Pooh... (Sanremo 2018)

Red CANZIAN, Video "Ognuno ha il suo racconto": per la prima volta sul palco del Teatro Ariston da solista è riuscito a fare meglio, per ora, dei suoi ex colleghi dei Pooh. (Sanremo 2018)