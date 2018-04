Real-Juve | Collina | ' Le parole di Ceferin mi hanno fatto piacere'

International Champions Cup - Juve ritrova il Real : La Juventus ritroverò il Real Madrid quest’estate negli States, all’International Champions Cup, presentata oggi a Miami. Appuntamento il 4 agosto al FedEx Field di Washington, ma prima i bianconeri affronteranno il Bayern Monaco, il 25 luglio a Philadelphia, al Lincoln Financial Field, e il Benfica il 28 luglio nella Red Bull Arena di Harrison, nel Newy Jersey. Prima di incontrare i Blancos, la Juventus giochera’, l’1 ...

Serie A - diretta Crotone-Juventus : probabili formazioni - tempo Reale dalle 20.45 e dove vederla in tv : 1 di 3 Successiva TORINO - Crotone e Juventus scendono in campo questa sera allo Scida per la sfida della 33ª giornata di Serie A . La squadra di Massimiliano Allegri vuole i tre punti per ...

Ceferin : 'Real-Juve? Var inutile - Buffon frustrato. Milan? Regole da rispettare' : Davvero non capisco come l'Italia, uno dei quattro grandi paesi di calcio del mondo, abbia di gran lunga le peggiori infrastrutture anche della Polonia, non delle grandi nazioni. Tocca ai politici ...

Juventus - il 4 agosto la rivincita con il Real Madrid nell'International Cup : TORINO - La Juventus ritroverà il Real Madrid quest'estate negli States, all'International Champions Cup, presentata oggi a Miami. Appuntamento il 4 agosto al FedEx Field di Washington, ma prima i ...

International Champions Cup 2018 - la Juventus cerca la rivincita con il Real : I bianconeri saranno impegnati negli Stati Uniti contro Bayern Monaco, Benfica e Real Madrid L'articolo International Champions Cup 2018, la Juventus cerca la rivincita con il Real è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Shade e la sua Juve : "Sconfitta col Real Madrid fa male. Mercato? Mi fido di Marotta" : Shade appartiene infatti alla Nazionale Hip Hop, che sfiderà tra le altre una rappresentativa della Gazzetta dello Sport . Sull'evento benefico spiega: "E' un'iniziativa con cui raccogliamo dei fondi ...

Juventus. Allegri Crotone più importante del Napoli. E basta parlare del Real : Lo vede come un buon segnale? 'Di questo non so assolutamente niente, comunque alla fine deve essere una serata di sport, di calcio, dove si affronteranno le due pretendenti al titolo. Credo che in ...

Real-Juve - Benatia risponde con un insulto alla satira di Crozza : “Imbecille - ti aspetto a Vinovo” : “Imbecille, testa di c…, ti aspetto a Vinovo”. Per Maurizio Crozza, firmato Medhi Benatia. È passata quasi una settimana da Real Madrid-Juve e dal contestatissimo rigore al 93′ che ha permesso a Ronaldo e compagni di passare il turno di Champions League dopo la clamorosa rimonta dei bianconeri, ma anche a mente fredda i toni rimangono quelli dell’insulto. Dopo l’uscita a caldo di Buffon, che aveva definito ...

Real-Juve - volano stracci tra Crozza e Benatia. La minaccia del difensore : 'Ti aspetto a Vinovo' : Botta e risposta senza filtro tra Maurizio Crozza e il difensore della Juventus Medhi Benatia . Che risponde alla satira del comico senza mezzi termini su Instagram. Venerdì Crozza in tv aveva ...

Milan - Bonucci a Tiki Taka : Real Madrid-Juventus - il commento su Buffon e la promessa in caso di Champions : La stagione con la maglia del Milan ed un commento sulla Juventus, ospite di ‘Tiki Taka’ il difensore Leonardo Bonucci dà importanti indicazioni: “In Europa è stata una settimana ricca di emozioni, sono molto contento per la Roma e dispiaciuto per la Juventus perché fare tre gol al Bernabeu non è una cosa da tutti i giorni – ha spiegato Bonucci – Poi c’è stato questo episodio dubbio nel finale, ma hanno dimostrato di essere ...

Real Madrid-Juventus - l’accusa shock : “ecco cosa ha fatto Cristiano Ronaldo” : Real Madrid-Juventus, accuse contro Cristiano Ronaldo. Non si placano le polemiche dopo la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, ecco le parole da parte dell’ex arbitro Paolo Casarin come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’: “Le squadre italiane sono state le più penalizzate. Il problema però è generale: c’è una mediocrità arbitrale a livello europeo. Oliver si è dimostrato non all’altezza, restando in ...

Real-Juve - parla Bonucci : “Se ci fossi stato io non avrei…” : Real-Juve, parla Bonucci- Leonardo Bonucci, intervistato ai microfoni di “Premium Monday” ha colto l’occasione per commentare l’episodio del calcio di rigore contro la Juventus nel match del Bernabeu. “IO NON AVREI SAPUTO…” Bonucci ha così dichiarato: “E’ stata una settimana ricca di emozioni, sono molto contento per la Roma e dispiaciuto per la Juve perché […] L'articolo Real-Juve, parla ...