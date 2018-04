Rc auto | ecco come funzioneranno gli sconti obbligatori

Super - due auto ribaltate in 10 minuti Lunghe code tra Nibionno e Lecco : Due auto si sono ribaltate oggi pomeriggio, una all'altezza di Nibionno e l'altra all'interno della galleria Monte Barro, e hanno mandato in tilt il traffico in direzione nord sulla Super 36. Il primo ...

Fiat Chrysler : ecco chi potrebbe sostituire Sergio Marchionne l'anno prossimo - Motori e auto - : Si tratta di Pietro Gorlier, attuale numero uno di Mopar e e Magneti Marelli, torinese, un Master in Economia conseguito presso l'Università di Torino. Il dirigente è entrato nel gruppo Fiat nel 1989.

I giudici ordinano : 'Tutor da rimuovere' - ecco cosa accadrà sulle autostrade : La società autostrade per l’Italia sarà costretta a rimuovere i tutor attualmente installati per violazioni di brevetto. Tutto ruota intorno ad un vecchio contenzioso con una piccola azienda toscana (con due soli soci) per violazioni di brevetto. Nello specifico la Craft di Greve Chianti presentò a Romolo Donnini alla fine degli anni ‘90 un progetto relativo al dispositivo che calcola la velocità media delle auto. Al termine del confronto la ...

Distributori automatici Fortnite - ecco le possibili posizioni sulla mappa : È un'evoluzione lenta ma costante quella che coinvolge il mondo dei videogame, e Fortnite ovviamente non sfugge alle leggi insite nel settore, adeguandosi pian pianino per poter offrire ai propri utenti sempre nuove sfide che rinnovino l'interesse per il titolo. Non che ce ne sia poi effettivamente bisogno allo stato attuale delle cose, visti i numeri da paura fatti registrare negli ultimi mesi, che lo hanno reso di fatto uno dei videogiochi più ...

Maria De Filippi : ecco perchè non salgo in auto con Maurizio Costanzo! : Maria De Filippi intervistata al programma condotto da Fabio Fazio, Che Tempo Che Fa, ha rilasciato dichiarazioni sconvolgenti. La conduttrice Mediaset per quale motivo non vuole più salire in auto insieme al marito Maurizio Costanzo? Una verità che vi lascerà senza parole! Maria De Filippi sempre impegnata alla conduzione dei suoi molteplici programmi in casa Mediaset, ha anche il tempo di effettuare interviste nella rete pubblica e ...

Navi senza equipaggio - cacceranno i sottomarini/ Ecco Sea Hunter : 23 milioni di dollari - sarà autosufficiente : Navi senza equipaggio, norvegese il primo armatore: Ecco Sea Hunter, sostenuta dal governo. sarà controllata dal personale di terra e "i costi saranno ridotti"(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 12:28:00 GMT)

Pazzia al volante : sbaglia l’uscita e tenta una manovra spericolata. Ecco come una sola auto riesce a scatenare il caos : Il video arriva dalla Cina, dalla polizia stradale di Shanxi Yangquan e mostra la manovra decisamente spericolata di un automobilista (a bordo dell’auto bianca). Dopo aver superato l’uscita dell’autostrada tenta di tornare indietro facendo sbandare un tir e poi facendone rovesciare un altro L'articolo Pazzia al volante: sbaglia l’uscita e tenta una manovra spericolata. Ecco come una sola auto riesce a scatenare il ...

'Assicurazione auto - ecco perché lo sconto non vale a Napoli' : ... quella relativa agli assicurati virtuosi residenti nelle province a maggior tasso di sinistrosità indicate in un apposito elenco: sono 29 in tutto, di cui 16 del Sud , per la cronaca, in Campania è ...

Ecco Motta - rinasce la canzone d'autore : Motta è un giovane artista che fa dischi alla vecchia maniera: soffrendo, macerandosi e poi avendone il pudore. 'Ti è piaciuto?' chiede subito prima di parlare di Vivere o morire, l'album che lo sta ...

Controlli fiscali 2018 : più mirati e sugli autonomi - ecco a cosa stare attenti : L’Agenzia delle Entrate-Equitalia, insieme alla Guardia di Finanza, quest’anno hanno deciso di rimodulare degli strumenti di Controlli fiscali per meglio contrastare l’evasione fiscale e le frodi fiscali. Tutto ciò attraverso una maggiore flessibilità dell’azione ispettiva fiscale nel suo complesso, mediante Controlli mirati nei confronti dei liberi professionisti e dei dipendenti statali. L’uso di nuovi strumenti per l’accertamento fiscale, ...

Tutte le auto dovranno montare il sistema 'eCall' - ecco di cosa si tratta : L'ultimo giorno di marzo scorso è entrata in vigore un'importante novità per tutti gli automobilisti europei: Tutte le auto nuove dovranno essere dotate di serie del sistema eCall, un dispositivo che in caso di incidente stradale chiamerà automaticamente i soccorsi, comunicando al 112 - il numero di emergenza europeo - la posizione del veicolo incidentato. Si tratta di una importante novità che consentirà di rendere più veloce l'invio dei ...

auto d'epoca e gomma tech : ecco il Pirelli Stelvio Corsa : L'originale è nato per una vettura assolutamente straordinaria come la Ferrari 250 GTO del 1962, icona assoluta e senza tempo , nonché Auto più costosa al mondo, , che alle aste strappa prezzi di ...

Renault - 120 anni e non sentirli : ecco i passaggi fondamentali della storia della casa automobilistica : Nel corso dei suoi 120 anni di esistenza, Renault ha avuto tre vite: quella del fondatore , 1898-1944, , Régie Nationale des Usines Renault , 1945-1995, e quella di Renault SA , 1995-oggi, In questi ...