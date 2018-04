Rc auto - classe merito ora trasferibile anche fra le coppie di fatto - : Fra le novità, anche l'"attestato di rischio dinamico": impedisce agli auto mobilisti in cattiva fede di denunciare un incidente solo dopo aver cambiato compagnia, così da beneficiare nel passaggio a ...

Rc auto - nuove regole per classe di merito : L'Ivass emana due provvedimenti in materia di r.c. auto che introducono una nuova disciplina dell'attestato di rischio , il cosiddetto attestato di rischio dinamico, e definiscono nuove regole per il ...