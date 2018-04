Rapido aumento dei livelli di iodio nell’atmosfera | ecco a cosa è dovuto

meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Le analisi chimiche effettuate in una carota di ghiaccio prelevata dalla penisola di Renland (est della Groenlandia) hanno evidenziato undelle concentrazioni atmosferiche dello, causato dall’innalzamento deidi ozonoalle attività umane e al recente ritiro del ghiaccio marino artico. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista Nature Communications da un team internazionale di scienziati, tra i quali Andrea Spolaor dell’Istituto per la dinamica dei processi ambientali del Consiglio nazionale delle ricerche (Idpa-Cnr) e Carlo Barbante, direttore dell’Istituto Cnr e professore all’Università Ca’ Foscari Venezia. Il ghiaccio basale estratto a 584 m di profondità corrispondente a circa 120.000 anni fa “Attraverso uno studio multidisciplinare condotto sulla carota di ghiaccio prelevata in Groenlandia siamo riusciti a ricostruire e spiegare le variazione ...