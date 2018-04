Raid in Siria | il Pentagono voleva l’autorizzazione del Congresso

Pentagono voleva l'ok del Congresso al Raid in Siria : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Siria - Muhammad e gli altri : “Il Raid? Uno show inutile - Assad continuerà a ucciderci” : Siria, Muhammad e gli altri: “Il raid? Uno show inutile, Assad continuerà a ucciderci” Dopo il raid missilistico di Stati Uniti, Francia e Inghilterra sulla Siria si sono fatte molte analisi geopolitiche. Ma cosa pensano dell’attacco i Siriani contrari a Bashar al Assad? Cosa cambierà per il loro martoriato Paese? Fanpage.it ne ha parlato con […]

Siria - Muhammad e gli altri : “Il Raid? Uno show inutile - Assad continuerà a ucciderci” : Dopo il raid missilistico di Stati Uniti, Francia e Inghilterra sulla Siria si sono fatte molte analisi geopolitiche. Ma cosa pensano dell’attacco i Siriani contrari a Bashar al Assad? Cosa cambierà per il loro martoriato Paese? Fanpage.it ne ha parlato con Muhammad, un ragazzo che dai social ha mostrato al mondo la guerra nella Ghouta orientale, Firas, un freelance di Duoma e Rami, il ?Contrabbandiere di giocattoli’.Continua a leggere

Siria : nella notte Raid israeliani sulla regione di Homs. Tel Aviv smentisce : L'esercito Siriano ha annunciato alle ore 1:10 circa (Ora di Damasco), che l'aviazione israeliana ha sparato diversi missili verso la base aerea di Shay'rat e nell'area circostante del Governatorato di Homs, secondo quanto riportato dall'agenzia Al-Masdar in nottata.Secondo le dichiarazioni raccolte, la Difesa aerea Siriana sarebbe riuscita a intercettare molti dei missili, ma non è stato detto se gli israeliani abbiano messo a segno o meno dei ...

Governo - Serracchiani : “Dopo il Raid in Siria M5s e Lega più lontani. Pd pronto a dialogare” : Mentre Luigi Di Maio avverte che “uno dei due forni” – quello verso la Lega e quello aperto al centrosinistra – sta per chiudersi, dal Pd arrivano aperture al dialogo con i pentastellati. “Sì al dialogo, ma prima gli altri ammettano il fallimento”, dice in un’intervista alla Stampa la deputata dem ed ex vicesegretaria nazionale Debora Serracchiani. Secondo cui dopo il raid di Usa, Francia e Gran Bretagna ...

Siria - il Raid non sfiora Assad. Due fronti caldi con l’Iran protagonista : La Siria colpita dal raid militare venerdì notte non è la Siria che interessa ai Paesi occidentali. Nel centro e sulla costa mediterranea di questo Paese martoriato da sette anni di...

Siria - quando si ritirano gli Usa? 3 ipotesi E si rompe il silenzio sul Raid di Israele : Gli interventisti al Pentagono spingono per continuare, Trump vuole accorciare i tempiL’interesse dei russi e l’ipotesi di uno scontro fra Israele e Teheran

Siria - il Raid degli Usa non ha cambiato - quasi - nulla : Situazioni politica e militare invariate, restano le incognite sulla strategia turca, il destino dei curdi e l'effettiva capacità dei sistemi difensivi russi nella regione

Napoli - sottomarino nucleare Usa era in porto a marzo. De Magistris : “Non accada più”. Nave ha partecipato a Raid in Siria : Il sottomarino nucleare statunitense Uss John Warner era in rada lo scorso 20 marzo nel porto di Napoli. Ma quelle acque, con “la delibera n.609 del 23 settembre 2015” sono state dichiarate “area denuclearizzata“. Lo denuncia il sindaco di Napoli Luigi de Magistris in una nota del Comune rivolta al contrammiraglio Arturo Faraone, Comandante della Capitaneria di porto, in cui ricorda come tali navi non siano ...

Siria - perché non è stata rilevata alcuna nube tossica dopo i Raid Usa? : perché a distanza di 76 ore dal raid in Siria non è stata rilevata alcuna dispersione di agenti chimici nelle aree colpite da Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia? Ma cosa è stato colpito? Il ...

Il cappello di Macron sul Raid in Siria : "Ho convinto Trump a restare" : "L'operazione è riuscita sul piano militare, i missili hanno raggiunto gli obiettivi ed è stata distrutta la loro capacità di produrre armi chimiche. E da parte loro non c'è stata nessuna vittima". All'indomani dell'attacco in Siria condotto al fianco degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, il presidente Macron rompe il silenzio in un'intervista televisiva andata in onda ieri sera su Bfm-Tv. Nella suggestiva cornice ...