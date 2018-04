Raggi | pedonalizzazione di largo Agnesi è nostra priorità

romadailynews

(Di mercoledì 18 aprile 2018): voglio rassicurare genitori e bambini Roma – Di seguito le dichiarazioni di Virginia, sindaca di Roma. “L’idea delladiè per noi prioritaria. Tuttavia questo lavoro deve essere fatto a step”. “Voglio rassicurare i genitori, le maestre e anche i bambini che, finita una primissima fase di lavori, comunque l’area tornerà completamente pedonale -spiega-. Perché per noi è importante che loro possano avere uno spazio completamente sicuro e che i romani e turisti possano avere una bella terrazza dalla quale affacciarsi sul Colosseo. Mi sento di rassicurare tutti in questo senso”. L'articolodiproviene da RomaDailyNews.