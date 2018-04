Ragazzo siriano racconta retroscena del video-bufala sull' attacco chimico di Douma

it.sputniknews

: RT @LilySej1: ?????? Ricordi quel video del ragazzo siriano che 'salva' sua sorella dalle forze di Assad? #Syria - AndreaPivari1 : RT @LilySej1: ?????? Ricordi quel video del ragazzo siriano che 'salva' sua sorella dalle forze di Assad? #Syria - moschettopres : RT @LilySej1: ?????? Ricordi quel video del ragazzo siriano che 'salva' sua sorella dalle forze di Assad? #Syria - alpardu : RT @LilySej1: ?????? Ricordi quel video del ragazzo siriano che 'salva' sua sorella dalle forze di Assad? #Syria -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) "Eravamo nel seminterrato. Mamma mi ha detto che per oggi non avremmo mangiato niente da mangiare, avemmo mangiato solo domani. Abbiamo sentito delle urla in strada; gridavano: correte in ospedale. ...