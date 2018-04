Quando ho mal di testa divento religioso Il mio dio | l’ibuprofene

“Quando mi sono resa conto di essere molto malata…”. Donatella Versace choc. Solo ora trova la forza di confessare ciò che ha tenuto nascosto per anni : La droga, che l’ha tenuta in schiavitù per ben 18 anni. E un’amicizia speciale, quella con una star della musica internazionale che è riuscita alla fine a salvarla da quel baratro nel quale era finita e dal quale sembrava non riuscire più a vedere la luce. Una confessione davvero scioccante quella fatta da Donatella Versace nel corso di una lunga intervista fatta a Ssence Magazine, dove ha affrontato uno dei momenti più bui ...

Tommasi - arbitri?Si parla Quando va male : ANSA, - ROMA, 12 APR - "Purtroppo, come sempre, a parlare degli arbitri, a torto o a ragione, ci si ferma solo quando si perde. , Detto da chi ha conosciuto da vicino Byron Moreno; Italia-Corea del ...

Tommasi - arbitri?Si parla Quando va male : ANSA, - ROMA, 12 APR - "Purtroppo, come sempre, a parlare degli arbitri, a torto o a ragione, ci si ferma solo quando si perde. , Detto da chi ha conosciuto da vicino Byron Moreno; Italia-Corea del ...

Quando il Peperoncino può far davvero male - “Carolina Reaper” : Dicono che il Peperoncino aiuti per chi soffre di cuore, aiuti in ambito sessuale e disinfetti in caso di problemi alla gola. Sicuramente è un prodotto naturale dalle tante proprietà (ne parliamo in fondo all’articolo). Ha un effetto sui piatti d’impatto e c’è chi ne trova esaltazione nei gusti, chi ama proprio quel suo trasformare il piatto in qualcosa di speciale. Non deve aver pensato la stessa cosa l’uomo americano, ...

Il bimbo ha le guance rosse? Cosa vuol dire. Non è proprio normale - o meglio - non lo è sempre. Ecco di cosa potrebbe soffrire e Quando è bene rivolgersi al pediatra : Hai notato che ultimamente tuo figlio ha sempre le guance rosse? Con il numero di casi di scarlattina che è aumentato in modo esponenziale, è ovvio che ci sia allarmismo e che anche la tua preoccupazione sia cresciuta. Iniziamo con il dire che un certo rossore sulle guance non è per forza il sintomo di scarlattina ma può essere collegato anche ad altro. Per esempio può essere collegata a quella che in inglese chiamano “Slapped cheek syndrome” e ...

NADIA TOFFA - COME STA E Quando TORNA A LE IENE?/ I fan speranzosi : “Non esiste tempo per chi è ammalato” : NADIA TOFFA assente a Le Iene show: troppo debilitata per le cure che sta sostenendo. I fans si schierano tutti con lei e la esortano a non mollare e ad essere una guerriera.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 14:40:00 GMT)

SERENA GRANDI/ Le violenze subite dal prete Quando avevo 8 anni mi fanno ancora male (Domenica Live) : SERENA GRANDI: l'attrice de La Grande Bellezza ospite di Barbara D'Urso. Negli ultimi giorni hanno fatto discutere alcune sue dichiarazioni, alcune delle quali pronunciate a Domenica Live.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 03:47:00 GMT)

Roma - già devastato il parco dei tulipani : "Succede Quando la gente è maleducata" : Pronti, via. A pochi giorni dall’inaugurazione il TuliPark di Roma è stato già "devastato" dai...

F1 - Lewis Hamilton : “Io sono il migliore perché ho più fame di tutti. Sto male Quando altri dicono di essere migliori di me” : Lewis Hamilton non ha ancora digerito il secondo posto ottenuto nel GP di Australia, il sorpasso subito ai box da Sebastian Vettel non è piaciuto al Campione del Mondo che medita già la vendetta. Saranno due settimane molto lunghe per il britannico che non vede l’ora di tornare a correre per dimostrare a tutti che è lui l’uomo più forte. Le dichiarazioni rilasciate a The Howie Games hanno dimostrato la sua infinita competitività: ...

F1 - Lewis Hamilton : “Io sono il migliore perché ho più fame di tutti. Sto male Quando altri dicono di essere i migliori” : Lewis Hamilton non ha ancora digerito il secondo posto ottenuto nel GP di Australia, il sorpasso subito ai box da Sebastian Vettel non è piaciuto al Campione del Mondo che medita già la vendetta. Saranno due settimane molto lunghe per il britannico che non vede l’ora di tornare a correre per dimostrare a tutti che è lui l’uomo più forte. Le dichiarazioni rilasciate a The Howie Games hanno dimostrato la sua infinita competitività: ...

Quando Fabrizio Frizzi donò il suo midollo ad una ragazza di Erice malata di leucemia : Questa foto ritrare Fabrizio Frizzi ad Erice, nel 2012, con Valeria Favorito, la ragazza che ricevette il midollo dal presentatore televisivo. Fu il sindaco dell'epoca, Giacomo Tranchida, a volere che ...

Tutte le buche nelle strade di Salemi. Quando non c'è la normale amministrazione... : Quelle che pubblichiamo per dovere di cronaca sono le ultime e si riferiscono al tratto di strada che collega la frazione di Ulmi a quella di Filci. Le recenti piogge le hanno trasformate in ...

Quando la regina chiamava Camilla «quella donna malvagia» : Che cosa ha sempre (davvero) pensato la regina della relazione tra il figlio Carlo e Camilla Parker Bowles? La domanda che tutti gli amanti dei reali britannici si sono fatti almeno una volta nella vita, trova una risposta nella nuova biografia (non autorizzata) del principe Carlo, redatta dal giornalista investigativo Tom Bower. Una risposta che, diciamolo subito, non piacerà per niente all’attuale duchessa di Cornovaglia. Secondo ...

Dopo Sarri anche Muntari vittima di ipocrite accuse di “sessismo” : Quando la gentilezza viene scambiata per maleducazione : Due episodi molto simili negli ultimi giorni che hanno portato a diverse reazioni. Stiamo parlando di Maurizio Sarri e per ultimo del centrocampista del Deportivo La Coruna Muntari, vittime di ipocrite accuse di sessismo. Prima l’allenatore del Napoli aveva risposto così in conferenza stampa ad una giornalista: “Sei una donna, sei carina e non ti mando a fare in culo per questi due motivi”, le parole in seguito ad una domanda ...