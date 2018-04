Punture di insetto | ecco come prevenirle

meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Sarà che con la bella stagione torniamo a passare più tempo all’aria aperta, ma sta di fatto che in questi mesi soleggiati dobbiamo assolutamente mettere in atto una serie di precauzioni per evitare le temutedi.Tra i sintomi: lieve dolore nella zona punta, gonfiore, arrossamento, prurito nella zona colpita, formcolii, nausea e vomito, eruzioni cutanee pruriginose (orticaria), agioedemi, asma, sino alo shock anafilattico nei casi più gravi.prevenire ledi? Piuttosto che lozioni industriali, spalmate sulla pelle, prima di uscire all’aria aperta, olio essenziale di eucalipto, citronella, lavanda o tea tree oil o l’olio di neem.Aiutatevi con le piante ant, mettendo sul balcone gerani, gerani odorosi o piretro; non infastidite alveari, nidi di vespa e calabroni; e attenzione al cibo lasciato incustodito all’aperto, specie alla frutta ...