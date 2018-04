Puglia porta Library in motion a Milano

Sclerosi multipla - MsmLab esporta in Puglia il modello Sardegna : Milano, 26 feb. (AdnKronos Salute) - Dopo la Sardegna , la Puglia . Il tacco dello Stivale diventa realtà di punta per insegnare alla sanità italiana come raccogliere - e vincere - la sfida delle patologie croniche ad alta complessità. Banco di prova la Sclerosi multipla , considerata dagli esperti "un

Sclerosi multipla - MsmLab esporta in Puglia il modello Sardegna : Milano, 26 feb. (AdnKronos Salute) – Dopo la Sardegna, la Puglia. Il tacco dello Stivale diventa realtà di punta per insegnare alla sanità italiana come raccogliere – e vincere – la sfida delle patologie croniche ad alta complessità. Banco di prova la Sclerosi multipla, considerata dagli esperti “un paradigma” con il suo “target giovane” che per tutta la vita, a seconda della forma e della fase di ...