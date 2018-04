Puglia | che passione | da Foggia a Lecce numeri da capogiro | la classifica

Geologi Puglia : il Patrimonio e le emergenze geologiche del territorio comunale di Lecce : Divulgare alla comunità civile i beni Geologici del territorio Leccese ma anche le sue pericolosità e i rischi legati agli elementi naturali: anche di questo si parlerà venerdì 20 aprile presso la Sala Conferenze – ex Convento dei Teatini a Lecce in occasione del terzo appuntamento “Il Patrimonio e le emergenze Geologiche del territorio comunale di Lecce” organizzato nell’ambito del ciclo di incontri sul Patrimonio Geologico “Lecce Geologica” ...

Giallo in Puglia - assessore-archeologo minacciato in greco antico : denunciò i corrotti : Neanche la fantasia di Andrea Camilleri, l'inventore del commissario Montalbano, è mai arrivata a congegnare un Giallo intorno ad una lettera minatoria scritta in greco antico. Ma è quanto sta ...

La Xylella contagia tutta la Puglia. A rischio anche gli ulivi millenari : L’ulivo in Puglia è padre e madre. L’ulivo è paesaggio. Certo, anche olio e affari, ma soprattutto è storia e identità. E non a caso un ulivo compare anche nel simbolo della Regione. Nodosi e aspri, bellissimi e austeri. Ora stanno morendo. anche i «patriarchi», gli ulivi millenari, sono minacciati di morte. Per colpa della Xylella Fastidiosa, il b...

Verso Cremonese-Foggia : tagliandi anche per i residenti in Puglia - dirige Giua Video : 2 anche i tifosi del #Foggia Calcio residenti in Puglia potranno liberamente acquistare i biglietti per assistere a Cremonese-Foggia in programma sabato 7 aprile, con calcio di inizio fissato alle ore 15:00, e valida per la trentaquattresima giornata del campionato di #Serie B ConTe.it 2017/18. Fattore di rischio non elevato per Cremona Dopo l'iniziale decisione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive di ...

Verso Cremonese-Foggia : tagliandi anche per i residenti in Puglia - dirige Giua : anche i tifosi del Foggia Calcio residenti in Puglia potranno liberamente acquistare i biglietti per assistere a Cremonese-Foggia in programma sabato 7 aprile, con calcio di inizio fissato alle ore 15:00, e valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B ConTe.it 2017/18. Fattore di rischio non elevato per Cremona Dopo l'iniziale decisione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive di sospendere il giudizio al ...

Terremoto Puglia - forte scossa nella zona meno sismica d’Italia ma non significa che non possono esserci terremoti : il punto sulla sismicità della Regione : 1/13 ...

Puglia - lascia anche Michele Mazzarano Altro duro colpo alla giunta di Emiliano : Giannini, Caracciolo e ora Mazzarano: salgono a tre gli assessori dimissionari in seguito a scandali giudiziari o giornalistici. L’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia lascia il suo incarico, dopo essere stato travolto da un’inchiesta di “Striscia la Notizia”. Un audio compromettente lo mette con le spalle al muro: ora dovrà difendersi dall’accusa di voto di scambio Segui su affaritaliani.it

Lascia anche Michele Mazzarano Altro colpo alla giunta Emiliano Puglia - equilibri sempre più fragili : Giannini, Caracciolo e ora Mazzarano: salgono a tre gli assessori dimissionari in seguito a scandali giudiziari o giornalistici. L’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia Lascia il suo incarico, dopo essere stato travolto da un’inchiesta di “Striscia la Notizia”. Un audio compromettente lo mette con le spalle al muro: ora dovrà difendersi dall’accusa di voto di scambio Segui su affaritaliani.it

Dopo un servizio di Striscia la notizia si dimette l'assessore della Regione Puglia Michele Marzano : Michele Mazzarano, assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, ha rimesso la delega al presidente Emiliano. Le dimissioni arrivano Dopo che ieri sera Striscia la notizia aveva mandato in onda un...

Mafia e droga - 37 arresti in Puglia : c'è anche ex portiere del Lecce Davide Petrachi : Maxi operazione dei carabinieri in Salento. Petrachi veniva chiamato dal sodalizio 'calcio' o 'portiere'

Scontro treni Puglia - foto con avvocato che le bacia il piede : censurata pm : Simona Merra lasciò l’inchiesta proprio in seguito alle polemiche scoppiate dopo la pubblicazione di una foto che la ritraeva mentre si faceva baciare un piede dall’avvocato Leonardo De Cesare, difensore di un indagato.Continua a leggere

Buona Puglia a tutti - un viaggio che inizia a tavola e non può finire altrove : Giungo alla stazione di Bari centrale in un tardo pomeriggio di gennaio, sperando di trovare un po’ di ristoro dal pungente freddo bolognese. Da pugliese so bene che il vero inverno a queste latitudini non esiste; ma a Rutigliano – cittadina di origine medievale adagiata sui primi rialzi delle murge baresi – la colonnina non supera i dieci gradi e le previsioni meteo annunciano un weekend di intemperie. Un’elegante utilitaria ...

Reddito di cittadinanza - dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia ecco gli esperimenti locali. Che si intrecciano con il Rei : Il Reddito di dignità della regione Puglia e la Misura attiva di sostegno al Reddito del Friuli Venezia Giulia, entrambe presiedute da due governatori dem. Il test di Reddito di cittadinanza attivato dal sindaco pentastellato di Livorno Filippo Nogarin, limitato però a un centinaio di beneficiari. E, ultima in ordine di tempo, la delibera del Comune di Marino che introduce un contributo a favore dei disoccupati over 43. Mentre sale ...

Di Maio - Reddito di cittadinanza M5s/ Fila ai Caf Puglia - “vogliamo i moduli!” : richieste anche in Basilicata : Fila ai Caf in Puglia, Reddito di cittadinanza: caos anche in Basilicata dopo la vittoria del M5s e le promesse di Di Maio, ma non arriva alcuna conferma. (Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 19:40:00 GMT)