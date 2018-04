Protezione Civile | allerta gialla per maltempo da Palermo a Ragusa

Allerta Meteo - ciclone in Tunisia : tempeste di sabbia - forte vento e mareggiate - nuovo avviso della Protezione Civile [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una depressione presente tra la Sicilia e la Tunisia , che ha determinato l’intensificazione dei venti sulle regioni meridionali dell’Italia, apporterà anche nella giornata di domani vento forte sulla Calabria, in estensione alla Basilicata e alla Puglia meridionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi ...

Ragusa - maltempo nel weekend : attivato presidio Protezione Civile : In arrivo condizioni meteo avverse nel fine settimana. Il sindaco di Ragusa ha attivato il presidio di Protezione Civile da domani sabato 14 aprile.

Allerta Meteo - forte maltempo in arrivo al Centro/Nord : nuovo avviso della Protezione civile : Allerta Meteo – La perturbazione di origine atlantica che sta determinando una fase di maltempo sul Nord ovest del nostro Paese, tenderà nel corso delle prossime ore ad estendersi al resto del settentrione interessando, da domani, anche le regioni centrali peninsulari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Protezione Civile - sarà situato ad Avezzano il Polo Logistico Nazionale : L'Aquila - Il Dipartimento Nazionale della Protezione civile ha chiesto alla Regione Abruzzo l'assegnazione di alcuni spazi del Centro Smistamento Merci di Avezzano come nuova sede del Polo Logistico che attualmente si trova a Roma. La richiesta è stata formalizzata al presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso dal capo dipartimento Angelo Borrelli, intervenuto oggi pomeriggio a Pescara a un incontro a cui hanno ...

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile per le prossime ore : forte maltempo al Nord - venti intensi anche al Sud : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione di origine atlantica in arrivo sul nostro Paese determinerà, da questa sera, una fase di maltempo sulle regioni centro-settentrionali, con precipitazioni diffuse specie su Valle D’Aosta, rilievi del Piemonte e Lombardia. La perturbazione determinerà anche una forte venti lazione sulle regioni meridionali, con venti di burrasca sud-orientali su Sicilia e Calabria. Sulla base delle previsioni ...

Gentiloni : danni e paura per scosse. Protezione Civile a lavoro : Roma, 10 apr. , askanews, 'Muccia, Pieve Torina. Ancora scosse, danni , paura . La Protezione civile impegnata sul posto con i sindaci e le popolazioni colpite'. E' quanto scrive su Twitter il ...

Toscana Nuovo Codice di Protezione Civile : Si è tenuto in data 09 Aprile 2018 a Firenze, la presentazione del Nuovo Codice di Protezione Civile. Il Nuovo Codice di Protezione Civile (decreto legislativo 1/2018 del 2 gennaio 2018) riforma il sistema della Protezione Civile italiana, rafforzando l’azione del servizio nazionale di Protezione Civile in tutte le sue funzioni, con particolare rilievo per le […]